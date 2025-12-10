Estas dos aves recorren cada día 400 kilómetros para alimentarse: vuelan desde el Cabo Peñas hasta Francia

Un proyecto de invetigación en el que participa la Universidad de Oviedo ha permitido localizar las donas de alimentación y campeo de varias colonias de paíño europeo y cormorán moñudo en la Cornisa Cantábrica. Los resultados, obtenidos en el marco del proyecto CORMIÑOS, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, supone un avance para mejorar la gestión de las actuales y futuras Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y reforzar la Red Natura 2000.

El proyecto, ejecuado entre 2022 y 2025 con la consultora CORY'S junto al investigador asturiano David Álvarez y con financiación de la Fundación Biodiversidad, ha permitido estudiar a fondo a ambas especies, fundamentales en la designación de las ZEPA cantábricas. La información se presentará hoy, a las 17.00 horas en una jornada divulgativa en el Museo Marítimo de Luanco y estaría dirigida, principalmente, al sector pesquero.

Los seguimientos con GPS muestras que los paíños europeos recorren hasta 400 kilómetros para alimentarse, desde sus colonias del Cabo Peñas y Llanes hasta el borde de la plataforma continental francesa e ibérica, pudiendo superar los 1.500 kilómetros en los desplazamientos más largos.

Durante el día se alimentan más adentro y por la noche regresan a las colonias o recorren la costa asturiana. El estudio alerta de una posible superposición entre sus áreas de alimentación y las zonas de alta idoneidad para futuros parques eólicos marinos recogidas en el POEM del Atlántico Norte.

En cuanto al cormorán, catalogado como "Vulnerable", se equiparon 22 ejemplares con dispositivos GPS que revelan amplios movimientos en los más jóvenes y una fuerte fidelidad territorial en los adultos. El proyecto también revela que los adultos pueden superar los 40 metros de buceo, un dato relevante para la gestión pesquera. La mayoría de su actividad se concentra a menos de un kilómetro de la costa, y el estudio concluye que proteger un radio de 5 kilómetros alrededor de las colonias permitirá salvaguardar el 95% de la posiblación.

Los investigadores subrayan que esta nueva información será decisiva para diseñar medidas de conservación eficaces y minimizar el impacto sobre el sector pesquero, con el objetivo final de mejorar el estado de las poblaciones de paíños y cormoranes en las ZEPA del Cantábrico.