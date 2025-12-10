Blindaje asturiano ante la peste porcina: se intensificarán los controles de jabalíes en zonas periurbanas

No está siendo un año sencillo en Asturias –y el resto de España– en cuanto a sanidad animal y son varias las medidas y protocolos activados para mantener a raya la amenaza actual de la dermatosis nodular contagiosa de las vacas –con un brote detectado hace dos meses en Gerona–, la de la peste porcina –el brote se localizó hace dos semanas en Barcelona– y la de la gripe aviar, que azota gran parte de la mitad norte de España con dos focos en Asturias, en Ribadesella (del pasado verano) y en el Parque Isabel la Católica (en Gijón).

En cuanto a la peste porcina, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, aseguró este miércoles que se aumentarán los controles de jabalíes en las zonas periurbanas donde no se suele cazar normalmente y donde «más preocupación puede haber» en cuanto a transmisión. El virus de la peste porcina se transmite principalmente a través del jabalí, si bien de momento todo indica que el brote de Barcelona ha sido acotado y no ha aumentado los casos en los últimos días. En el Principado se mantendrá además el plan establecido para esta temporada de caza, con las batidas autorizadas en cotos y reservas. El año pasado se eliminó un tercio de la población estimada de jabalíes en Asturias y este año podría aumentar la cifra dada la alarma sanitaria generada.

Mercado nacional de Pola de Siero

En cuanto a la dermatosis bovina –también conocida como enfermedad de la piel de las vacas por el daño que genera–, si bien los datos indican que no se han extendido los casos fuera de Cataluña, en Medio Rural prefieren ser cautos. Marcelino Marcos explicó que lo más probable es que se prolongue hasta final de año la suspensión de la autorización del Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero –este 15 de diciembre tocará revisar la situación– y la prohibición de ferias de ganado bovino. Ambas medidas se tomaron a finales de diciembre, al igual que la obligación de guardar cuarentena al ganado procedente de zonas de riesgo –el de zonas afectadas tiene prohibido salir– y de pedir autorización al Principado para introducir reses de fuera.

En cuanto al confinamiento de las aves éste seguirá hasta que el Ministerio de Agricultura, que dio la orden hace un mes, considere que ya se puede levantar.