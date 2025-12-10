Rescatan a cinco senderistas de cinco nacionalidades diferentes cuando hacían una ruta en los Picos de Europa
Las mujeres, de entre 22 y 33 años, avisaron de que se habían perdido y se estaba echando la noche encima
La Guardia Civil ha rescatado a cinco mujeres senderistas de entre 22 y 33 años que se despistaron mientras realizaban un recorrido por la montaña entre Amieva (Asturias) y Soto de Sajambre (León).
Las senderistas, de cinco nacionalidades diferentes, solicitaron ayuda para su regreso al punto de finalización de la ruta, según ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno de León.
Debido a las condiciones adversas del momento no se pudo realizar el rescate por medios aéreos y los efectivos del Grupo Especial de Rescate e Intervención en montaña (Greim) tuvieron que hacer el recorrido a pie.
El suceso se produjo este pasado lunes en torno a las cuatro y media de la tarde y una hora y media más tarde fueron localizadas las mujeres en un momento en el que había falta de luz y mucho viento.
Una vez en contacto con ellas y tras comprobar que se encontraban en perfecto estado de salud, se inició la bajada guiándolas hasta la localidad de Soto de Sajambre, desde donde fueron trasladadas por el alcalde de la localidad hasta su vehículo sobre las 19.30 horas.
