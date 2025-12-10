Empatía y confianza, claves en la atención a víctimas de la violencia de género
Las asesoras jurídicas de los Centros Asesores de la Mujer siguen un modelo basado en desarrollar la empatía y un clima de confianza para detectar situaciones de malos tratos
L. L.
Si en muchas ocasiones, el largo camino que debe recorrer una mujer víctima de violencia de género empieza cuando se reconocen como tal, otra de las preocupaciones que suele abordarlas es qué futuro les espera a ellas y en ocasiones, a sus hijos, una vez den el paso de denunciar a su agresor.
El miedo por su seguridad y por su independencia económica son factores que marcan ese recorrido, sin embargo, las víctimas cuentan con una figura clave: la asesora legal de los Centros Asesores de la Mujer (CAM). "En el ámbito de la violencia de género, el Centro Asesor desarrolla su labor ejerciendo como "responsable de caso" acompañando a las mujeres a través de los distintos recursos de atención a víctimas de violencia, promoviendo la integridad de las prestaciones y realizando el seguimiento de las medidas puestas en marcha en su proceso de recuperación personal, en coordinación con los demás servicios y organismos implicados en su tramitación", explica Elena Ocejo, abogada especializada en violencia de género y asesora jurídica del CAM de Langreo.
La prevención, la atención y la intervención son los servicios que ofrecen estos Centros a las mujeres víctimas. La primera tarea que se realiza es detectar posibles casos de violencia cuando la mujer aún no es capaz de identificarse como víctima. "La especialización y experiencia de las profesionales del centro resulta fundamental, así como el modelo de atención que ofrecen a las usuarias. Este se basa en desarrollar la empatía y un clima de confianza que permita a la responsable del CAM detectar las situaciones de violencia de género", añade Ocejo.
Un itinerario adaptado a las necesidades de la víctima
Una vez detectado el problema, la atención e intervención se llevan a cabo a través del Protocolo Interdepartamental para Mejorar la Atención a las Mujeres víctimas de la Violencia de Género del Principado de Asturias. Así, el CAM diseñará con cada usuaria un Itinerario personalizado de Atención Integral adaptado a sus necesidades. Este Itinerario articula todos los recursos, servicios y prestaciones a los que la mujer pueda tener acceso en cada momento y también integra todas las actuaciones o planes de intervención que se inicien en otros recursos o en los que las mujeres ya se encuentren inmersas cuando llegan al centro.
Por otra parte, desde el CAM también se gestiona el servicio de atención y protección (tele-asistencia) dependiente de Cruz Roja (ATENPRO). "Trabajamos igualmente en coordinación con el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) y con los servicios sociales del Ayuntamiento de Langreo. Además, ofrecemos a aquellas víctimas que puedan necesitarlo el recurso de las casas de acogida, y para ello estamos en permanente comunicación con la Red de Casas de Acogida del Principado de Asturias", indica la abogada.
Y es que toda medida es poca cuando se dan escenarios tan complejos como la falta de pruebas de los hechos en el momento de plantear la denuncia. "Los delitos de este tipo se suelen cometer en el interior del domicilio, en el coche, en ámbitos privados por lo general y en muy pocas ocasiones en lugares públicos donde resulta más fácil contar con testimonios, cámaras de seguridad, atención sanitaria, etc. Cuando ocurren en la vivienda, la víctima no tiene forma de probar su versión de los hechos que suele ser contraria a la versión del agresor, que siempre niega lo sucedido. Aun así, es importante acudir al Centro Asesor de la Mujer, para valorar la situación, para evaluar su impacto psicológico, e incluso para poder contar con el criterio de las FF y CC de seguridad del Estado", explica Ocejo.
Para poder solicitar el apoyo de una asesora legal, las víctimas pueden dirigirse al Centro Asesor de la Mujer o bien contactar por teléfono o correo electrónico para concertar una cita. Además, se ofrece asesoramiento telefónico, si la usuaria no puede desplazarse.
Coordinación entre profesionales
La coordinación es fundamental y dese el CAM se organizan según el caso y por orden de prioridades:
- Ámbito sanitario y de salud: tanto atención primaria, hospitalaria, como salud mental establecen conexión con la responsable del CAM, para comunicar partes de asistencia y lesiones, así como para derivar casos en los que no ha habido denuncia, pero hay sospecha o indicios de maltrato en el ámbito de la pareja.
- FF y CC de Seguridad del Estado: fundamental para velar por la seguridad de las mujeres que cuentan con una orden de protección y/o medidas de alejamiento, también en temas difíciles sin OP.
- Red regional de casas de acogida: La Red ofrece atención de emergencia, alojamiento y apoyo a las víctimas de violencia de género. El CAM puede hacer la petición de ingreso por el procedimiento ordinario o de urgencia y puede atender a la mujer, si ésta lo desea, durante su estancia en la Red.
- ATENPRO: Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género que asegura atención inmediata las 24 horas del día y es gestionado por Cruz Roja. Las asesoras responsables de los CAM’s tramitan altas, bajas y demás incidencias.
- Servicios sociales: desde el CAM se deriva e intercambia información con las profesionales de los Servicios Sociales sobre las demandas de recursos sociales, las ayudas solicitadas y su tramitación.
- Servicio público del Principado de Asturias (SEPEPA): se recaban los informes necesarios para determinar su grado de empleabilidad. Solicitud de subsidio, formación, etc.
- Turno de Oficio de la abogacía para la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género: con los Colegios de Oviedo y Gijón, en relación a la interposición de la denuncia y para su posterior seguimiento.
