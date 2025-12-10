¿Qué exigencias deberán cumplir los pisos turísticos en Asturias? El Principado aprobará la norma en febrero

El Gobierno de Asturias prevé aprobar en febrero, en Consejo de Gobierno, el nuevo decreto que regula las viviendas de uso turístico, una modificación del texto de 2016 que incorpora nuevos requisitos y refuerza el papel de los ayuntamientos. La norma entra ahora en la tramitación administrativa previa a su remisión al Consejo Consultivo.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que este miércoles ha presidido la reunión del Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias en la que se presentó el documento, ha destacado a los medios de comunicación que el decreto busca homogeneizar la calidad, mejorar la convivencia y reforzar la inspección, ante el crecimiento "exponencial" de estos alojamientos y su impacto en la disponibilidad de vivienda.

Según los datos facilitados por el Gobierno asturiano, durante la fase de exposición pública, recibió 227 alegaciones, muchas procedentes de otras comunidades autónomas. "Esto puede responder a que habitualmente, cuando se avanza en una normativa de viviendas de uso turístico en una comunidad autónoma, pues esa normativa puede inspirar a otras en su regulación", ha apuntado Llamedo, quien ha detallado que la mayoría de alegaciones se concentraron en los artículos que fijan nuevos requisitos.

El Gobierno ha introducido cambios, principalmente en los plazos de adaptación, entre los que figuran 12 meses para adecuarse a requisitos como el número de plazas y 6 meses para medidas de implantación sencilla, como luces de emergencia, extintores o medidores de ruido.

Entre las medidas concretas incluidas en la nueva regulación destacan el límite máximo de 8 plazas por vivienda, un baño completo por cada cuatro plazas, exigencia de sistemas de evacuación, señalización, extintores y botiquín y la obligación de instalar medidores de ruido para garantizar la convivencia en edificios residenciales.

También será obligatoria la prestación de servicios auxiliares como limpieza y mantenimiento, y facilitar información turística al usuario, así como la recepción presencial dentro de las 24 horas siguientes a la llegada, aunque sin exigir entrega física de llaves.

Llamedo ha destacado que el decreto refuerza también la coordinación con los ayuntamientos, que deberán emitir informes perceptivos y vinculantes para determinar si el uso turístico es compatible con el residencial en cada edificio, y podrán establecer topes de viviendas de uso turístico en sus concejos.

La norma abre además la puerta a convenios de colaboración con el Principado para asesoramiento, información y formación, especialmente dirigidos a municipios pequeños.

Llamedo ha subrayado que el Principado ha intensificado la inspección desde el inicio de la legislatura, con una herramienta digital que ha permitido aumentar controles y sanciones y retirar 100 anuncios ilegales en plataformas. El servicio de inspección contará con un total de 18 personas tras la incorporación de dos nuevos inspectores en 2026.