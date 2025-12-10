Familia, amigos y colegas de la música, "devastados" con la muerte de Jorge "Ilegal": "Casi era inmortal, joder"

Tiempos salvajes los que afronta la gran familia, de sangre y de corazón, que Jorge Martínez deja tras él. Rotos, devastados, extraños. Abatimiento general en el tanatorio Ciudad de Oviedo, donde ayer por la tarde quedó instalada la capilla ardiente por el líder de "Ilegales". Su hermano Juan recordaba sus últimos días, lúcido y valiente. Contó que, llegado el momento, repitió por cuatro veces a los médicos: "Quiero borrar esta última parte de mi vida", hizo testamento y él mismo dio la autorización para que le administraran sedación. Y se entregó al sueño.

"Aquí estamos desolados, completamente desolados. Casi era inmortal, joder. ‘Si la muerte me mira de frente, me pongo de lado’: parecía que no iba con él. Esto es una cosa extraña. Nos iba a sobrevivir a todos, pero no ha sido así lamentablemente". Así, incrédulo, se declaraba Juan Flores, saxofonista de "Ilegales", que recordará a su compañero como a "un tío grande, muy grande", que "ha dejado amigos por todos los sitios".

Tan tocado como él, Miguel Montes, músico, amigo de Jorge Martínez desde los 17 años. "Único e irrepetible: se lo ha ganado a pulso. Sus letras, su música, su compañerismo en el trabajo, todo. No hay nadie que se compare a él: el sonido de su guitarra, la manera de tocar, de explicarse musicalmente, siempre fue único, y eso es lo que va a perdurar de Jorjón", dijo y desmontó su imagen de tipo duro: "La gente que lo conocía sabía que eso luego se transformaba en cariño, de hecho todos los críos, mi hijo, que desde pequeño lo conoce, de cuando íbamos a ensayar, siempre se juntaban a él, algo tenía".

Yolanda Lobo, que a finales de los 80 abrió en Oviedo el local de copas y música "La Santa Sebe", recordaba que Jorge Martínez siempre estaba pendiente de ella y de su socia. "Nos sentíamos tan seguras con Jorge, nos cuidaba tanto… No dejaba que se pasara nadie. Cuidaba tanto a la gente... La gente se quedaba con el personaje, pero no conocían a Jorge, su generosidad: él se encargaba de que la Santa sonara bien, lo vigilaba todo".

De esa generosidad da fe Cristina Gestido: "Conmigo fue supergeneroso. El EP me lo hizo enteramente él en su estudio. Yo creo que me quería mucho, incluso me había invitado a tocar en el ultimo concierto de ‘Ilegales’". Tuvo que admitir que "estamos un poco rotos todos". "Era un tío muy duro, pero tenía un gran corazón, te cuidaba, llamaba para preguntar cómo estabas, venía por casa, te enseñaba cosas de las guitarras...", rememoró. Otro tanto dijo sobre él Héctor Tuya: "Jorge nos hizo la vida mejor a todos, nos abrió muchísimos caminos, siempre estuvo ahí con todos". Lo conoció con 16 años, contó. Jorge Martínez lo vio con su guitarra y se ofreció a ajustársela. "Yo no sabía quién era, ni quiénes eran ‘Ilegales’, yo era un crío", se sinceró. Con el tiempo, descubrirían que compartían "el amor por las guitarras y la conexión con los niños y los adolescentes", con los que los dos se entendían especialmente bien.

La tarde de ayer en el tanatorio ovetense se consumió en un goteo de amigos y compañeros, en la música y en la vida. Músicos como su compañero en "Ilegales", el batería Jaime Belaústegui; Alberto García, de "Alberto&García"; David Morey; Rodrigo Sturm; Xuan de Lorenzo, que tocó con él en "Los Magníficos", a cada cual más abatido. Promotores, como Enrique Patricio, y artistas, como el pintor Israel Sastre y el escultor Kiko Urrusti. Junto a su féretro, una corona de una banda amiga, "Burning".

Sobre la pérdida que para la escena musical y para Asturias supone la muerte de Jorge Martínez se pronunciaron varios representantes institucionales. La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, destacó que "la presencia de Jorge Martínez yera imponente pola so propia naturaleza monumental, y más nes cortes distancies onde sorprendía y admiraba a partes iguales pola so sensibilidá, la so educación y amabilidá exquisita, y una inmensa cultura de la que nun facía ostentación pero yera evidente. Esa presencia titánica va a siguir siendo y notándose, como figura irrepetible y inconmensurable del rock que fue, plenamente consciente de la dimensión que proyectaba, qu’actuó siempre en consecuencia coherente y honesta, y que dexa un legáu cultural irrepetible, una lexón d’amistaes y siguidores, y un exemplu d’autenticidá". "La figura d’una institución cultural como Jorge daba tanta seguridá y autoridá que se fai imposible pensar na so ausencia. Y déxanos terecíos de frío nel iviernu más cálidu que se recuerde con una sensación d’orfandá inconsolable. Nun cabe más qu’agradecimientu a quien tanta vocación tuvo de vivir", agregó.

El alcalde Oviedo, Alfredo Canteli, lamentó el fallecimiento del líder de "Ilegales": "La música y el rock se quedan hoy un poco más huérfanos", y el Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, que aprendió a tocar la guitarra eléctrica con Jorge Martínez, le atribuyó la "invención de la ‘new wave’ en España, cuando, salvo grandes grupos de la movida en Madrid, en Asturias era algo absolutamente desconocido", celebró sus canciones, "absolutamente emblemáticas" y especialmente los dos primeros discos de "Ilegales", "luminosos en una época gris de la música pop rock en España". "Hoy es un día triste para la música", se lamentó.