El gasto de pensiones en Asturias será tan alto como el Presupuesto regional / .

El gasto en pensiones contributivas en Asturias ascenderá en el inminente año 2026 a unos 6.640 millones de euros, una cifra récord para un único ejercicio y un aumento del 2,73% respecto al desembolso que se realizará durante este 2025 a punto de terminar.

Por poner el dato en perspectiva, el desembolso en pensiones que la Seguridad Social realizará en la región el próximo año equivaldrá casi al Presupuesto del Principado previsto también para 2026, de 6.993 millones de euros, que igualmente supone un récord.

La pensión media en Asturias subirá un 2,7% en 2026 para acompasarla a la inflación del ejercicio actual, lo que la situará en 1.565,69 euros mensuales, es decir, 21.919,66 euros anuales repartidos en catorce pagas. Se trata de 576 euros al año más que en 2025.

La previsión de gasto tanto para 2025 como para 2026 se elabora a partir de los últimos datos de pensiones conocidos, correspondientes al pasado mes de noviembre. Ese mes se abonaron en Asturias un total de 302.830 pensiones. La multiplicación de esa cifra por la prestación media anual que los asturianos percibirán en 2026 arroja la nómina total: 6.637,9 millones de euros.

Causas estructurales

El incremento sigue la tónica de los últimos años y responde a las mismas causas estructurales. En primer lugar, la revalorización decretada para acompasarla al IPC y que así los pensionistas no pierdan poder adquisitivo (medida que introdujo el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022), si bien el incremento de 2026 será ligeramente inferior al de este año (2,8%).

A eso se añade la incorporación de nuevos perceptores debido al envejecimiento demográfico, presente en toda España, pero particularmente intenso en el Principado. En noviembre había 273.534 pensionistas en la región.

Además, Asturias es tradicionalmente la segunda comunidad con las pensiones más altas, después del País Vasco, por el histórico peso en su economía de los sectores industrial y minero, que generaron unas cotizaciones altas por la peligrosidad de esas actividades.

Si bien el crecimiento de este desembolso no implica un desequilibrio de las cuentas regionales, ya que las pensiones se abonan con un sistema de caja única en todo el territorio nacional, sí confirma la tendencia de envejecimiento de la población asturiana y la creciente dependencia de estas rentas de la economía regional. Así,informes recientes indican que Asturias es la quinta provincia española con peor proporción entre cotizantes y pensionistas, por detrás de León, Zamora, Lugo y Orense.