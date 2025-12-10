El Gobierno central remarca la "dificultad" de las obras del argayo del Huerna (y no da plazos para su finalización)

El 10 de noviembre de 2024, un gran argayo colapsó la autopista del Huerna, la principal vía de comunicación entre León y Asturias. El desprendimiento afectó a los cuatro carriles y obligó a desviar el tráfico por el puerto de Pajares. Las obras para estabilizar la ladera y habilitar de nuevo completamente la carretera arrancaron el pasado mes de mayo y está previsto que se extiendan hasta el próximo verano.

Para facilitar la circulación hasta el fin de los trabajos, se habilitó en su momento un bypass provisional de 270 metros, con un carril sentido Asturias y dos sentido León.

En una respuesta escrita a las diputadas del PP por León, Silvia Franco González y Ester Muñoz de la Iglesia, el Ejecutivo central detalla que, en paralelo a la ejecución del desvío provisional, se han realizado trabajos previos como la apertura de un camino de acceso a la cabeza del talud, desbroces e instalación de zonas de acopio de materiales.

Detallan, además, que la solución técnica adoptada consiste en “un reperfilado progresivo del talud, comenzando por la parte superior y avanzando hacia abajo en bancos de cinco metros de altura”. Esta excavación se llevará a cabo mediante el uso de explosivos apoyados por maquinaria pesada.

En cada banco se colocarán bulones de hasta 18 metros de longitud, “arriostrados mediante vigas de atado, y se dejarán bermas para recoger aguas de infiltración y retener pequeñas caídas de material”.

En total, continúan, se construirán 17 bancos con sus correspondientes vigas, para estabilizar un talud de 90 metros de altura. Los trabajos implicarán un movimiento de tierras de 111.000 metros cúbicos de roca en banco.

El Gobierno central no da en su respuesta plazos a las obras, aunque remarca que tienen “una dificultad geotécnica alta por la naturaleza y geometría de los materiales”.

Media de 8.000 vehículos al día

El argayo mantiene desde hace más de un año una situación excepcional en la AP-66, una autopista de peaje que soporta habitualmente una media de 8.000 vehículos y 1.500 camiones diarios. Al incremento en los tiempos del viaje se suma, además, el dictamen de la Comsión Europea que considera ilegal la prórroga del peaje y que ha provocado una gran movilización en la región.

Las diputadas populares registraron la pregunta el pasado 14 de octubre para reclamar información sobre los plazos y medidas previstas, ante la "falta de avances visibles" y la "incertidumbre" que denuncian los usuarios. En su escrito, pedían conocer si habían concluido los estudios geométricos, topográficos y geotécnicos, la fecha prevista para la retirada total del argayo y las actuaciones para garantizar la seguridad.