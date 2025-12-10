Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar tres vehículos en la Autovía de Villaviciosa, poco antes de Pola de Siero
El siniestro provocó hasta tres kilómetros en sentido a Oviedo
Dos personas han resultado heridas , una de ellas de gravedad, en un accidente múltiple registrado a las 14.52 horas de este miércoles a la altura del kilómetro 18 de la Autovía de Villaviciosa a Oviedo, un poco antes de Pola de Siero, en sentido a Oviedo.
Como resultado de dicho siniestro se ha producido una persona herida grave y otra leve. En un primer momento se registraron hasta tres kilómetros de retención.
Al lugar se trasladaron dos patrullas de los Destacamentos de Tráfico de Langreo y Oviedo quienes consiguen a las 14.30 horas habilitar el carril izquierdo para circulación de vehículos.
De la investigación del siniestro se hizo cargo el Equipo de investigación de siniestros del Destacamento de Tráfico de Gijon.
Los heridos fueron trasladados al HUCA.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Isabel San Sebastián no es admitida en el restaurante de José Andrés en Nueva York: 'Tienes el local más pijo de NYC
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder