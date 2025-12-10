Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos heridos, uno de ellos grave, al chocar tres vehículos en la Autovía de Villaviciosa, poco antes de Pola de Siero

El siniestro provocó hasta tres kilómetros en sentido a Oviedo

La zona en la que se produjo el triple accidente.

La zona en la que se produjo el triple accidente. / Google Maps

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Dos personas han resultado heridas , una de ellas de gravedad, en un accidente múltiple registrado a las 14.52 horas de este miércoles a la altura del kilómetro 18 de la Autovía de Villaviciosa a Oviedo, un poco antes de Pola de Siero, en sentido a Oviedo.

Como resultado de dicho siniestro se ha producido una persona herida grave y otra leve. En un primer momento se registraron hasta tres kilómetros de retención.

Al lugar se trasladaron dos patrullas de los Destacamentos de Tráfico de Langreo y Oviedo quienes consiguen a las 14.30 horas habilitar el carril izquierdo para circulación de vehículos.

De la investigación del siniestro se hizo cargo el Equipo de investigación de siniestros del Destacamento de Tráfico de Gijon.

Los heridos fueron trasladados al HUCA.

