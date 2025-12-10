Medio Rural advierte del impacto de un futuro recorte europeo de la PAC

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, defendió en la Junta General las cuentas de su área para 2026, resaltando el incremento de cuantía, el refuerzo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), las inversiones en prevención de incendios y las ayudas a ganaderías y empresas agroalimentarias. Líndez resaltó la importancia que tiene la financiación europea para el campo asturiano y consideró "inaceptable" el recorte que plantea la Comisión Europea para el marco 2028-2034, con una disminución de 86.000 millones de euros. El proyecto presupuestario para Medio Rural asciende a 272,6 millones (un 3,5% más que el de este año), de los que 101 millones corresponden a fondos de la PAC para garantizar las rentas de agricultores y ganaderos. Destacó el consejero la reserva de 25,7 millones para fomentar el emprendimiento y la vida en los pueblos asturianos, y resaltó que se aplicará íntegramente el plan de gestión del lobo, con una partida de 3 millones de euros para compensar daños a la ganadería, que puede ser ampliable en función de las solicitudes.

Una de las cuestiones en las que más acento puso el consejero fue el incremento en un 48% de las actuaciones en prevención de incendios y gestión forestal.

No convenció Marcos Líndez a la oposición. Luis Venta, del PP, atacó por el flanco de la baja ejecución presupuestaria y cuestionó que el Principado encomiende a empresas públicas tareas como el saneamiento ganadero o, parcialmente, el control en laboratorio de los positivos de enfermedades. El diputado popular presentó al gobierno de Barbón como "antiganadero" y criticó la pervivencia de "chiringuitos" en referencia al Banco de Tierras o el centro de fauna salvaje de Sobrescobio, "en el que se entierra dinero".

Para Carolina López (Vox), el Gobierno repite "el mismo plan" de otros años que conduce "al abandono del campo". Afirmó, en contra de las explicaciones del consejero, que la campaña de vacunación solo llegará al 10% de las reses de vacuno y puso en duda el control sobre la fauna salvaje, en especial los jabalíes, especie que en lo que va de año se abatieron o capturaron 13.000 ejemplares.

El forista Adrián Pumares lamentó la inercia del Gobierno con el campo asturiano, "sin estrategia de futuro", criticó la demora en la concesión de ayudas y la "inseguridad" que generan algunas convocatorias a los criadores de razas autóctonas: "Le felicito, en poco más de dos años ha logrado poner a todo el sector en su contra", dijo.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé expresó su preocupación por el descenso de partidas para pesca y desarrollo rural, del 10% y del 13% respectivamente, una reducción que el Gobierno justificó por la existencia de "proyectos de gran envergadura" en el ejercicio anterior.

La diputada del PSOE Alba Álvarez censuró el "catastrofismo" de PP y Vox en su lectura, "dispuestos a competir entre sí en el tono" y Delia Campomanes (IU) vio "coherentes las cuentas" frente a las "recetas de recorte" de la derecha. El consejero cerró reivindicando la gestión de su área (ya ha abonado el 90% de las ayudas directas de la PAC) y reivindicó los resultados en sanidad animal y el cumplimiento de los programas de erradicación.