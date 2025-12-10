Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las patronales de Asturias, Galicia y Castilla y León se alían contra los peajes

FADE califica de "barrera histórica para la competitividad" el cobro del Huerna en una cumbre en Santiago sobre los retos del Noroeste en infraestructuras

Por la izquierda: Juan María Vallejo, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE); José Luis Sanz, consejo de Movilidad de Castilla y León; Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG); María Martínez, consejera de Vivenda de la Xunta; María Calvo, presidenta de FADE; y Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado, este miércoles ante la catedral de Santiago de Compostela.

Yago González

Yago González

Oviedo

Las patronales empresariales de Asturias, Galicia y Castilla y León han reclamado este miércoles desde Santiago de Compostela la eliminación de varios peajes en autovías que atraviesan los tres territorios (como el del Huerna en el caso asturiano), dentro de una serie de reivindicaciones al Gobierno central para mejorar las infraestructuras en el Noroeste español.

Así, Calvo calificó el peaje del Huerna calificó como “una barrera histórica para la competitividad de Asturias”, y recordó que FADE mantiene al respecto una doble vía de actuación, política y judicial: “No se trata solo de una cuestión de justicia territorial, sino también de legalidad, y desde Asturias estamos decididos a recurrir a todas las vías necesarias para eliminar este lastre”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha señalado que "varias autopistas de peaje en nuestros respectivos territorios lastran la competitividad empresarial". "En el caso gallego, se traduce en la necesidad de avanzar hacia la gratuidad de la AP-9, una vía esencial que vertebra Galicia de norte a sur y que carece de alternativas reales para la mayoría de la población. No se trata solo de una reivindicación histórica, sino de una cuestión estratégica para el desarrollo económico y social de Galicia”, ha remarcado.

Juan María Vallejo, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y vicepresidente CEOE Castilla y León, remarcó la situación de León, donde las autopistas AP-66 (León-Asturias) y AP-71 (León-Astorga) "continúan representando un obstáculo directo a la actividad económica y a la vertebración del noroeste". En ese sentido, solicitó avanzar hacia su bonificación sustancial o eliminación progresiva para que las empresas operen en igualdad de condiciones con el resto del país.

Por su parte, el consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, también ha destacado la "barrera exterior" que sufre Asturias con respecto a León, y cuya eliminación ha enmarcado "no sólo como una cuestión de justicia, sino de legalidad", en referencia al dictamen de la Comisión Europea que censura la prórroga del peaje del Huerna.

Conexión ferroviaria hasta Gijón

Respecto a otros retos pendientes en infraestructuras, Calvo destacó como prioridades la culminación de la conexión ferroviaria hasta Gijón y los puertos, así como la puesta en marcha de la ZALIA como plataforma logística estratégica. Sin estas infraestructuras, nuestra capacidad para atraer inversión y generar actividad se ve seriamente limitada”, ha asegurado.

En relación con el Corredor Atlántico, la presidenta de FADE insistió en la necesidad de que se defina de una vez, con calendario y presupuesto, el desarrollo del tramo noroeste. “La Unión Europea fija un horizonte de cinco años para cumplir requisitos de electrificación, ancho de vía, capacidad y longitud de trenes. Asturias no puede quedarse atrás ni desaprovechar su potencial logístico”, ha advertido.

