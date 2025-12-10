El consejero asturiano Peláez advierte: "Decir que somos un 'infierno fiscal' daña a la región"

La fiscalidad determina cómo se reparte el esfuerzo, cómo se concentran los recursos y qué prioridades colectivas se refuerzan o se descuidan. El Gobierno de Asturias, a través de la denominada «vía fiscal asturiana», ha implementado en los últimos años medidas que permiten ahorrar a los asturianos 130 millones de euros. «Asturias tiene la fiscalidad más beneficiosa para las rentas bajas y medias», defendió ayer el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en un diálogo con la profesora de derecho financiero y tributario en la Universidad Complutense de Madrid, Rosa María Galán, organizado por el Club LA NUEVA ESPAÑA.

Sentido de una fiscalidad «justa y progresiva». «La fiscalidad es una cuestión política muy primaria y es necesario pactarla, pero primero hay que definir el volumen de la administración que queremos y luego cómo se paga», explicó Guillermo Peláez. En este sentido, el sistema fiscal asturiano «responde estrictamente a lo que dice el artículo 31 de la Constitución, que todos contribuirán al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo a su capacidad contributiva, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad». No es la misma carga, escenificó, la que tendría un asturiano que gana 1.000 euros si se establece un tipo único de un 10 por ciento, que el que cobra 10.000. El primero, «estaría renunciando a consumos primarios por pagar impuestos».

Rosa María Galán insistió, por su parte, en la importancia de lograr el equilibrio entre la autonomía de las comunidades y el principio de solidaridad. Abogó por lograr un consenso en torno al Consejo de Política Fiscal y Financiera para «acordar y definir qué tipo de sociedad queremos». «Si queremos servicios públicos medianamente razonables, alguien los tiene que pagar», sentenció.

130 millones de ahorro

La «vía fiscal asturiana». Asturias ha aprobado en los últimos años medidas que permiten ahorrar a los asturianos 130 millones de euros, focalizadas en las rentas hasta 30.000 o 40.000 euros, donde se sitúa el 80% de los contribuyentes. «Apostamos por un sistema más progresivo; es una base de justicia tributaria y todas las medidas avanzan hacia ello. Destinamos 47 millones a apoyo a las familias; 63.000 familias se benefician. Las ayudas para el acceso a la vivienda también son las más potentes, 19,2 millones que llegan a 29.000 personas. Además, para jóvenes menores de 35 años se prevén deducciones de 12 millones», detalló Peláez. Más ejemplos. La reforma del IRPF, por la que el Principado dejará de recaudar 38 millones.

El relato del «infierno fiscal». Peláez aseguró tajante que Asturias tiene «la fiscalidad más beneficiosa para las rentas bajas y medias. No se cumple el mantra de que los asturianos somos los que más pagamos» e hizo una advertencia sobre el intento de definir a la región como un «infierno fiscal» porque «daña los intereses generales de Asturias». El Principado, aseguró, es una de las comunidades «menos endeudadas» y sentenció que «afirmar taxativamente que pagamos más impuestos es una afirmación genérica que no responde a los datos objetivos, sino a la percepción subjetiva o a la experiencia concreta de determinadas personas».

¿Cuál es la diferencia con otras comunidades gobernadas por el Partido Popular? «Ellos abordan rebajas fiscales en tributos específicos como el impuesto de patrimonio o el de sucesiones (en Asturias, el 99% de las herencias directas están exentas), que benefician a un grupo muy concreto».

Para Galán el debate no está tanto en discutir si «se pagan muchos impuestos, sino quiénes lo pagan». E hizo una reflexión: «Si todos dejamos de pagar los impuestos, ¿quiénes nos podemos permitir pagar por nuestra cuenta los servicios públicos que se nos prestan? Habrá quien se lo pueda permitir, yo no».

Menos impuestos no significa recaudar más

La curva de Laffer o la idea de que menos impuestos aumenta la recaudación. Este modelo económico establece que si se establece un tipo impositivo del 0% la recaudación sería nula, al igual que si se establece uno del 100%. En esta curva existiría un punto máximo. «Lo que no se ha establecido», dijo Galán, es si estamos en el tramo ascendente o descendente de la curva. Si rebajar tributos implica recaudar más o, al contrario, menos. «En 2016 se perdió recaudación con la idea de que bajar tributos recauda más. Madrid y Andalucía bajan impuestos y recaudan menos», afirmó Galán.

Peláez añadió: «No se puede aspirar a tener los servicios de los países nórdicos, pagando los impuestos de los estados con menos impuestos. La presión fiscal media en España respecto a los países nórdicos es mucho menor. Si queremos su estado de bienestar habrá que asumir su sistema fiscal».

La fiscalidad empresarial, común para todo el Estado. El consejero de Hacienda también respondió durante el coloquio a las voces que desde el sector empresarial aseguran que padecen «la mochila fiscal más pesada de Europa». En primer lugar, recordó que la fiscalidad empresarial es común en toda España, insistió en que no solo los impuestos determinan la decisión de una compañía por instalarse en uno u otro territorio, y aseguró que la inversión en Asturias no se está viendo afectada. «Se instaló aquí Amazon, tiene interés de hacerlo Costco, Sunwafe prepara un proyecto para la Zalia, la industria de Defensa nos ve como espacio de oportunidad… Son empresas que se han interesado en Asturias y no preguntan por la fiscalidad», afirmó.

«Como Gobierno tenemos que velar por el interés general, y los empresarios tienen mucho que decir, porque son responsables de una parte importante de la actividad económica de Asturias, pero hay otros agentes implicados», insistió. No obstante, «los representantes empresariales saben que tienen mi teléfono, la mano tendida, me reúno con ellos y los escucho. El diálogo es permanente y constante; otra cosa es que como gobierno tomemos medidas».

La idea de que las empresas no se mueven solo por la fiscalidad la refutó Galán: «Todas las empresas pagan lo mismo en todos los territorios». Por eso, «uno se va a un territorio por la fiscalidad, sino por si tiene servicios (como comunicaciones), si me voy a encontrar personal formado, si mi personal está sano porque va a tener hospitales a los que acudir si se pone enfermo…».

Necesidad de una reforma fiscal

Una reivindicación histórica: reformar el sistema fiscal. En un momento de la conversación, el consejero asturiano puso sobre la mesa una reivindicación que el Gobierno asturiano viene apoyando desde hace años: la reforma del modelo fiscal para lograr que «Asturias tenga más recursos y se atiendan sus necesidades singulares». «Igual que en un momento dado aportábamos, cuando éramos motor industrial, ese principio de solidaridad tiene que entrar de lleno. Hay que apelar a la solidaridad interpersonal a través del modelo de financiación autonómica», opinó.

Armonización fiscal. Rosa María Galán finalizó el coloquio planteando la posibilidad de imponer unos mínimos comunes a todas las comunidades para frenar la «carrera alocada hacia el dumping fiscal» porque «genera un problema de desconfianza en el sistema tributario, de servicios públicos, de la seguridad del ciudadano sobre si va a tener cubiertas sus necesidades…». «No podemos perder la confianza en el sistema, porque lo debilitamos», defendió. A su juicio, el problema no es que la competencia se vaya al territorio de al lado, «sino a un refugio fiscal». Por eso aboga por un sistema fiscal «coordinado entre todos». «La lucha no es en solitario, tiene que ser global», defendió.

Por su parte, Guillermo Peláez reconoció que «a nadie le gusta pagar impuestos», pero advirtió que es «muy fácil vender ese relato de que somos los que más pagamos». Algo «tremendamente peligroso» porque afecta al Estado del Bienestar. «La mayor parte de la población recibe más de lo que da en impuestos, y yo me atrevería a decir que toda la sociedad, incluso las clases altas. Todos salimos beneficiados de tener un estado de bienestar fuerte y justo», sentenció Peláez.

Gran presencia del Gobierno

Al acto acudieron las consejeras de Sanidad, Concepción Saavedra; Educación, Eva Ledo; Derechos Sociales, Marta del Arco; y Cultura, Vanessa Gutiérrez. También la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente; vicepresidenta de la Junta, Celia Fernández; la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo; el portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas; así como altos cargos del Gobierno. El secretario de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la presidenta de la FAC, Cecilia Pérez; y del ámbito universitario Ana Cárcaba, Begoña Cueto y Ana Isabel González. En representación de los empresarios estuvieron el presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres, y el presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar, Iñigo Cabal. También estuvo José Sicre, director de la Oficina Económica de la Presidencia del Principado.