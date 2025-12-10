La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos se extiende a Asturias: "No pararemos hasta que escuchen nuestra voz"
Lo representantes de las 34 ciudades que conforman el colectivo se reunirán mañana para acordar las próximas acciones
Los autónomos han iniciado una rebelión que no piensan dejar que decaiga. Tras el “rotundo éxito” de las manifestaciones del 30 de noviembre, que congregaron a más de 80.000 personas a lo largo de veintiún ciudades, 6.000 de ellas en Asturias, la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos amplía su red con una representación fija en diez ciudades nuevas, entre ellas Oviedo.
“Esta expansión espontánea, impulsada por el eco de las calles el pasado 30N, demuestra que la precariedad fiscal y la falta de protección social no son problemas aislados, sino una realidad compartida que demanda respuestas urgentes y colectivas”, afirman desde la plataforma.
En su opinión, “la unión y el compromiso del autónomo ha quedado demostrada” e insisten en que esta adhesión de nuevas ciudades no es más que el reflejo del “creciente descontento y la determinación del sector por exigir dignidad laboral y justicia fiscal”.
En este contexto, los coordinadores de todas las ciudades se reunirán este jueves para analizar planteamientos y estrategias de acción que permitan afrontar la siguiente fase de reivindicaciones del colectivo. El foco estará en “potenciar la unidad territorial y explorar vías innovadoras para amplificar las demandas del sector, siempre desde la independencia y la solidaridad”.
“Esta reunión servirá para transformar el clamor del 30N en estrategias efectivas y coordinadas para exigir la dignidad que merecemos. Abordaremos las medidas más acuciantes que vamos a plantear en las próximas semanas”, adelantan.
Y lanzan un mensaje claro: “No pararemos hasta que se escuchen las voces de miles de profesionales que sostienen la economía española. Este jueves no es solo una reunión; es el germen de lo que vendrá, un llamado a que instituciones y sociedad entiendan que el cambio empieza en las calles y se consolida en la acción organizada”.
