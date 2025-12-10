El regreso de los soldados del "Príncipe" destinados en Eslovaquia se inicia este jueves

El Batallón "San Quintín" del Regimiento "Príncipe" número 3, desplegado desde junio en la barse de Lest, en Eslovaquia, regresa estos días a Asturias. El primer contingente de 136 soldados del "San Quintín" aterriza en el Aeropuerto de Asturias mañana jueves a las 18.00 horas. Los soldado, miembros de la Brigada "Galicia" VII, han estado desarrollando en los últimos seis meses una misión de disuasión en el Flanco Este de la OTAN.

Además, el 17 de diciembre, a las 16.10 horas está prevista la cuarta y ultima rotación del contingente de Eslovaquia con 74 miembros del Regimiento con base en La Belga (Siero). La segunda y tercera rotación están previstas para el sábado 13 y el lunes 15 de diciembre, días en los que aterrizarán en los aeropuertos de Santiago de Compostela y Torrejón de Ardoz respectivamente, sin hacer escala en el Principado de Asturias.

Soldados del "San Quintín" entrenando en condiciones invernales en Lest. / BRILAT

Se completa así la compleja misión de Eslovaquia, con un protagonismo central del Regimiento "Príncipe". En diciembre del año pasado desplegó el Batallón "Toledo", con el coronel Jesús Martínez Victoria, jefe del "Príncipe", como responsable de la Task Force internacional. En junio de este año, el "Toledo" fue sustituido por el "San Quintín", también del "Príncipe", y regresaron los 300 soldados que estaba en la base de Lest, reemplazados por otros tantos, que son los que ahora regresan. El Regimiento generó una brigada internacional, y sus dos batallones han sido certificados como "Mission Capable", capacitados para cualquier misión de la OTAN.

El Regimiento entra ahora en una fase de entrenamiento que le llevará a la estar listo en 2027 para cualquier misión que se le orden.

Relevo al frente de la BRILAT

Por otro lado, el coronel Andrés González Alvarado recibió este martes en Figueirido (Pontevedra) el mando de la Brigada "Galicia" VII, la BRILAT, de manos de su jefe interino, el coronel Jesús Martínez Victoria, jefe a su vez del "Príncipe". A la espera de su nombramiento como general de brigada (que se producirá previsiblemente el próximo mes en Consejo de Ministros), González Alvarado recibió el guión que le acredita como jefe de 3.200 militares, repartidos en los acuartelamientos de Figueirido, La Belga (Siero) y Valladolid.

El coronel Martínez Victoria entrega el guión de la BRILAT al coronel González Alvarado. / BRILAT

Es la primera vez que la BRILAT no está bajo el mando directo de un general sino de un coronel. El coronel González Alvarado ha participado tanto en la apertura como el cierre de la misión de la OTAN en Eslovaquia. Es, por así decirlo, un mando de la casa, ya que estuvo destinado en el Regimiento "Isabel la Católica" 29 como capitán y posteriormente ejerció el mando del Batallón "Zamora" del mismo Regimiento y del propio "Isabel la Católica", con sede en Pontevedra.

Ha estado de misión en Kosovo, Iraq, Afganistán, Mali y Eslovaquia, al tiempo que ha mandado la fuerza multinacional en este país en los últimos seis meses.