Relevo en la cúpula de Usaga-Asturias: Fernando Marrón se va y da paso a José Álvarez
El hasta ahora coordinador general deja el cargo por motivos personales
José Álvarez Alonso, ganadero de leche de Idarga (Salas), es el nuevo coordinador general de Usaga en Asturias en sustitución de Fernando Marrón, quien ha renunciado al cargo que había renovado en abril de 2024 por motivos profesionales. «Mi hijo ha dejado la ganadería, mi mujer no puede sola y mi labor en Usaga exigía completa dedicación que no podía compatibilizar con el trabajo», explicó Marrón, en el cargo desde 2016. Su sustituto fue elegido en una asamblea en Silvota (Salas), a la que asistió el coordinador en España, Luis Cortés, además del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, junto a la directora Rocío Huerta.
Trabajar por una mejor fiscalidad, estar vigilantes con las medidas en cuanto a sanidad animal y seguir adelante con lucha contra el cartel de la leche son algunos de los retos que se marca Álvarez, quien considera que llega en un momento complicado: «Llevamos muchos años peleando y el campo asturiano está a la cola, pero también es cierto que en cuestión de precios ahora mismo es un buen momento para la carne y la leche».
Durante la asamblea los socios –Usaga ronda los dos centenares en la región– expusieron su malestar por el lento avance de los controles de lobo en Asturias. Por su parte, Luis Cortés anunció una «gran tractorada» de protesta a nivel nacional en febrero de 2026. n
