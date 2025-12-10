Ricardo San Marcos, vicepresidente del bufete ovetense Vaciero: "La reestructuración de Duro Felguera es asimétrica, su futuro depende de la SEPI"

Ricardo San Marcos (Oviedo, 1964) es vicepresidente y director del área concursal y de insolvencias del despacho ovetense Vaciero, especializando en asesoramiento legal, tributario y económico. La firma, que cuenta con medio centenar de profesionales en Asturias y una treintena en Madrid, está abriéndose hueco en el campo de las reestructuraciones empresariales, un ámbito cuya arquitectura jurídica cambió tras la reforma de la Ley Concursal de 2022. Desde su entrada en vigor sólo se han impugnado 15 planes de reestructuración en toda España. Tres de esas homologaciones las ha llevado Vaciero.

¿Qué cambios implica la reforma de la Ley Concursal de 2022?

La reforma introdujo en nuestro ordenamiento los hasta entonces desconocidos planes de reestructuración. Antes teníamos los acuerdos de refinanciación con los acreedores, o el convenio en el concurso de acreedores, pero resultaban insuficientes precisamente porque no permitían abordar una reestructuración integral de las empresas o su tramitación era demasiado lenta, lo que en muchas ocasiones suponía llevarlas a la liquidación. La norma europea introdujo los planes de reestructuración, un instrumento inspirado en el ordenamiento norteamericano que lleva años aplicándose. Estos planes permiten una mayor agilidad en la gestión de la insolvencia, dado que la propia ley establece un principio de intervención mínima del juzgado, por lo que su negociación es más dinámica al quedar en manos de los deudores y sus acreedores, y únicamente cuando sea preciso que esos planes se apliquen a todos los acreedores habrá que acudir a la validación judicial.

¿En qué destacados procesos de empresas asturianas ha participado recientemente Vaciero?

Por ejemplo, en Alimentos El Arco se aprobó el primer plan de reestructuración que incluía la venta de la unidad productiva, lo que hasta entonces no se había contemplado, y también por primera vez se permitió la separación de los créditos financieros en función de si contaban o no con garantías del ICO, además de validarse otras medidas pioneras en este ámbito. Además, recientemente hemos conseguido la aprobación del plan de reestructuración de Asturiana de Laminados, con una deuda inicial de más de 100 millones, permitiendo su continuidad. También hemos intervenido en otros procesos que han tenido menos impacto público, pero que igualmente han permitido una reestructuración y supervivencia de otras empresas asturianas.

¿Qué opina de la reciente sentencia de la Audiencia Provincial que permite a los acreedores de El Arco recuperar el 100% de sus préstamos?

La sentencia ha validado la operación de reestructuración de Alimentos El Arco, consistente en la transmisión de la unidad productiva a un tercero (Grupo Cuevas) y las medidas de pago a los acreedores. Lo que conlleva esta sentencia es que los acreedores que habían impugnado dicha operación pierden la posibilidad de recuperar parte de su crédito frente al adquirente, por lo que para el cobro de la totalidad de su crédito quedan a expensas de la marcha del pequeño negocio que ha quedado en El Arco tras esa transmisión. Entiendo que la solución alcanzada es mala para los acreedores, pero responde a su propia petición al tribunal.

¿La mayoría de las reestructuraciones desemboca en quitas de deuda?

La realidad actual es que las empresas llegan a los planes de reestructuración con una insolvencia inminente o actual acusada, donde con seguridad los ajustes en los importes de la deuda son necesarias y las quitas relevantes. Sirvan los ejemplos reseñados de Alimentos el Arco y Asturiana de Laminados, con quitas del 85%, o el de Duro Felguera, donde la quita se ha establecido en el 100% para la mayoría de los acreedores afectados.

Hablando de Duro, ¿qué opina de su proceso? ¿Han estado justificadas las sucesivas prórrogas del preconcurso que emitió el juez?

Ciertamente es un proceso de ajuste muy gravoso, dado que impone a una quita del 100% a todos los acreedores que no que cuentan con garantías reales, siendo llamativo que estos acreedores no representen siquiera el 1% de la deuda afectada. Y lo paradójico del plan es justamente la deuda no afectada, principalmente con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Si bien a los planes de reestructuración se les exige legalmente que sean un instrumento que sirva para asegurar la viabilidad de la empresa, en el caso de Duro Felguera lo que lo determinará será el acuerdo bilateral que alcance con la SEPI. Por lo tanto, parece un ajuste asimétrico. En cuanto a las prórrogas, los juzgados ya han empezado a ser conscientes de que, en el caso de reestructuraciones de gran envergadura, como por ejemplo esta de Duro, en las que hay que combinar muchos aspectos y sobre todo que precisan de inversión, un plazo de 3 o 6 meses para negociar, cerrar los acuerdos, elaborar el plan y presentarlo al juzgado se queda corto.

La mayor parte de los procesos en los que participa Vaciero son de empresas familiares con un importante legado económico y sentimental, y con un gran arraigo en la región. ¿Son procesos humanamente muy duros?

Ciertamente nuestros clientes son empresas de base familiar, que han visto como la actual situación del mercado les ha situado en una situación difícil y con la necesidad de afrontar ajustes severos. Una vez que toman consciencia sobre la situación y acuden a nosotros, nos encontramos con una crisis en la empresa y normalmente una crisis en la familia. Esos procesos son duros por la enorme vinculación que tiene entre negocio y familia. Tener que ajustar se entiende como un fracaso muchas veces con consecuencia emocionales y patrimoniales muy profundas, no solo en la empresa, sino en el patrimonio de la familia que normalmente está comprometido en garantizar el negocio. Nuestra relación con los empresarios es muy cercana y personal, tratando de dar ánimo y visión a situaciones donde el empresario este perdido. La psicología, el derecho y las finanzas, trabajan integradas para buscar una solución integral del problema.

De modo general, más allá de las reestructuraciones, ¿qué valoración hace de Asturias como territorio para el dinamismo empresarial?

Asturias ofrece una base muy sólida para emprender y para consolidar proyectos empresariales, pero al mismo tiempo arrastra inercias que todavía limitan parte de su potencial, como la excesiva presión fiscal en el territorio, que nos hace ser poco competitivos para atraer inversiones. Tenemos activos muy valiosos como una posición geoestratégica en el arco atlántico, notables infraestructuras logísticas y un tejido industrial con conocimiento acumulado durante décadas, y un capital humano muy cualificado. Pero necesitamos agilidad regulatoria, menor presión fiscal, mayor apertura a la inversión exterior y una apuesta más decidida para atraer talento. Asturias tiene dinamismo, pero no siempre con la velocidad que exigen los mercados actuales.