Los trabajadores sociales se forman en el nuevo modelo de cuidados del Principado

El Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y Envejecimiento Activo (CECOEC) y el Colegio Oficial de Trabajo Social organizaron este miércoles una jornada formativa

Por la izquierda, Erkuden Aldaz, Almudena Cueto (responsable CECOEC), José Antonio Garmón (director general de Innovación y Cambio Social), Beatriz Martínez (gerente del Colegio oficial de Trabajo Social) y Maider Azurmendi

Por la izquierda, Erkuden Aldaz, Almudena Cueto (responsable CECOEC), José Antonio Garmón (director general de Innovación y Cambio Social), Beatriz Martínez (gerente del Colegio oficial de Trabajo Social) y Maider Azurmendi / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

Asturias avanza en la transformación hacia un modelo de cuidados centrado en la persona, alineado con las necesidades actuales de los usuarios y con la visión de un sistema que valore la dignidad, la autonomía y la vida comunitaria de las personas que precisan apoyos a lo largo del tiempo. Una treintena de profesionales del ámbito social y sanitario recibieron ayer un curso sobre esta reconversión a través del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo, CECOEC y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias.

El objetivo de la jornada fue ofrecer a los profesionales herramientas reales para mejorar la coordinación entre servicios, asegurar la continuidad de los apoyos y promover itinerarios de cuidado adaptados a las necesidades, historia y proyecto de vida de cada persona.

Los participantes desempeñan su labor en servicios sociales municipales y especializados, entidades del tercer sector, centros sanitarios y organizaciones privadas del ámbito de los cuidados.

La formación ha sido impartida por Maider Azurmendi y Erkuden Aldaz, trabajadoras sociales expertas reconocidas en modelos de atención centrada en la persona y transformación del modelo de cuidados.

Ambas cuentan con una amplia trayectoria en investigación, acompañamiento a organizaciones y desarrollo de metodologías orientadas a promover modelos de cuidados dignos y adaptados a las personas.

A lo largo de la mañana se combinaron contenidos teóricos, dinámicas participativas y análisis prácticos.

El CECOEC es un proyecto que traslada la estrategia “Cuidas” al sector de los cuidados para mejorar la calidad de vida de las personas y dignificar la labor de los profesionales a través de diferentes actividades y acciones. Está impulsado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias en colaboración con las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.

