Los trabajadores sociales se forman en el nuevo modelo de cuidados del Principado

Asturias avanza en la transformación hacia un modelo de cuidados centrado en la persona, alineado con las necesidades actuales de los usuarios y con la visión de un sistema que valore la dignidad, la autonomía y la vida comunitaria de las personas que precisan apoyos a lo largo del tiempo. Una treintena de profesionales del ámbito social y sanitario recibieron ayer un curso sobre esta reconversión a través del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo, CECOEC y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias.

El objetivo de la jornada fue ofrecer a los profesionales herramientas reales para mejorar la coordinación entre servicios, asegurar la continuidad de los apoyos y promover itinerarios de cuidado adaptados a las necesidades, historia y proyecto de vida de cada persona.

Los participantes desempeñan su labor en servicios sociales municipales y especializados, entidades del tercer sector, centros sanitarios y organizaciones privadas del ámbito de los cuidados.

La formación ha sido impartida por Maider Azurmendi y Erkuden Aldaz, trabajadoras sociales expertas reconocidas en modelos de atención centrada en la persona y transformación del modelo de cuidados.

Ambas cuentan con una amplia trayectoria en investigación, acompañamiento a organizaciones y desarrollo de metodologías orientadas a promover modelos de cuidados dignos y adaptados a las personas.

A lo largo de la mañana se combinaron contenidos teóricos, dinámicas participativas y análisis prácticos.

El CECOEC es un proyecto que traslada la estrategia “Cuidas” al sector de los cuidados para mejorar la calidad de vida de las personas y dignificar la labor de los profesionales a través de diferentes actividades y acciones. Está impulsado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias en colaboración con las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.