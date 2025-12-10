TSK hará en Huelva un megacentro de datos de inteligencia artificial

La compañía asturiana de ingeniería TSK desarrollará un gran centro de supercomputación y almacenamiento de datos de inteligencia artificial (IA) en la provincia de Huelva, un proyecto que supondrá una inversión de 1.500 millones de euros y que prevé arrancar en 2028, según anunció ayer la empresa asturiana.

El proyecto, denominado "Tron", está impulsado por la compañía Go Energy Group, multinacional de origen español dedicada a las energías renovables y con sede en Dubái y oficinas en Tokio, Houston y Nueva York. Esta empresa ha seleccionado a TSK para poner en marcha las infraestructuras, que el promotor define como un "campus de inteligencia artificial verde ‘hyperscale’ [hiperescala]".

La instalación se ubicará en la la finca de la ganadería Los Millares, en el municipio onubense de Trigueros. El campus integrará tecnologías de centros de datos "de última generación", afirma Go Energy Group, centrados especialmente en IA y computadoras de alta capacidad.

La capacidad prevista de "Tron" es de 200 megavatios (MW), la energía equivalente a unos 100.000 hogares al año, generada íntegramente con fuentes renovables como hidrógeno verde o amoniaco verde, que procederán de plantas que se están promoviendo en los municipios de San Juan del Puerto y Gibraleón, también en Huelva.

Según Go Energy Group, el proyecto creará "varios miles de empleos directos e indirectos".