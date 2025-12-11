Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 11 de diciembre de 2025

Oviedo

Charla sobre la influencia de la dieta en las defensas del organismo

Héctor Rodríguez, investigador del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA), participa en el ciclo «Charlas de otoño» del CSIC en el club LA NUEVA ESPAÑA. El investigador hablará de la «comida» de las bacterias que pueblan el organismo y explicará el modo en el que la dieta influye en las defensas. Presentará el acto María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias. El acto comenzará a las 19.30 horas y la entrada al Club será libre hasta completar el aforo.

Jornadas de piano

A las 19.30 horas, el Auditorio Príncipe Felipe acoge una nueva cita del Ciclo de Conciertos y Jornadas de Piano con el programa «Música y enigma». La narradora Sofía Martínez Villar, el pianista Lucas Debargue y la Oviedo Filarmonía, dirigidos por Lucas Macías, interpretarán obras de Òscar Colomina i Bosch, Maurice Ravel y Manuel de Falla. Las entradas se pueden comprar en la web del Ayuntamiento y en la taquilla del auditorio.

RADAR

El Teatro_Filarmónica acoge a las 20.00 horas la proyección de la película «Bird». Sigue la historia de Bailey, una adolescente que vive en un entorno familiar caótico y busca escapar de su realidad. Su vida cambia cuando conoce a un misterioso vagabundo que transforma su manera de ver el mundo. La entrada es libre hasta completar aforo y la organización exige puntualidad.

RIDEA

A las 19.00 horas, el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos acoge la conferencia «Los guardianes del mar: homenaje a los torreros de faros». El acto será presentado por Javier Junceda y contará como ponente con el historiador y arqueólogo Enrique Pérez-Campoamor Miraved.

Conferencia sobre Juan de Mariana

El Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo organiza una conferencia de José Luis Pozo Fajarnés sobre «La justificación del tiranicidio en Juan de Mariana». El encuentro se celebrará en el_Aula Gustavo_Bueno del Edificio_Departamental del Campus de El Milán a las 10.00 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

Las compañías «Sótano B», «La estampa teatro» e «Hilo producciones» ofrecerán a las 20.30 horas «Atra Bilis».

Hospital de Cabueñes

A las 9.00 horas arranca la VII edición de «Ciberseguridad al descubierto».

Iglesia de los Carmelitas

La iglesia de Nuestra Señora de Begoña acoge a las 18.00 horas el XVII Certamen de Música y Canción Navideña «Memorial Bonifacio Lorenzo». Participan el Coro Montedeva, Coro de «La Patata», Susana Gudín y la Escuela de Música «Enrique Truan».

Laboral Ciudad de la Cultura

Desde las 11.00 horas habrá mesas redondas en Laboral Ciudad de la Cultura enmarcadas en las «Xornaes de la música tradicional asturiana». A las 17.00 horas, concierto de intérpretes de gaitas del mundo en la sala de pinturas. A las 20.00 horas, concierto de clausura de la banda de gaitas «Llacín».

Centro Comercial Los Fresnos

El rastrillo navideño de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias abre hoy y mañana de 17.00 a 20.00 horas. El viernes estará activo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas dará comienzo la conferencia ¿Cuál es la situación del lobo ibérico?», con Carlos Nores Quesada. Organiza el Ateneo Obrero de Gijón. Asimismo, a las 19.00 horas se presentará el libro «Un siglo de agentes comerciales en Gijón».

Antiguo Instituto

A las 19.00 horas, presentación del libro «Retazos de una educación sentimental», de Concha Fernández Pol. Además, hasta el 25 de enero de 2026, se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Ateneo de La Calzada

El equipo de teatro «La Máscara» ofrecerá a las 19.00 horas el recital de poemas y canciones «Ángel González, con pulso y aliento».

CMI El Llano

A las 19.00 horas arrancará la charla «La reina Cleopatra», con Rosa María Cid López.

CMI El Coto

A las 18.00 horas se proyectará «Ragtime», de M. Forman.

CMI La Arena

A las 19.30 horas, en la sala de exposiciones del CMI La Arena, se realizará la inauguración y la entrega de premios de la XXXV Muestra Man Ray de Fotografía y II Premio Gesto Natural. Organiza Gesto Sociedad Cultural. La exposición se puede visitar hasta el 9 de enero.

CMI Pumarín Gijón Sur

El Coro Joven de Gijón, el Coro Infantil de la Escuela de Música de Grado, el Coropoeta de Avilés y la Agrupación Coral de Porceyo ofrecen a las 19.00 horas un concierto coral de invierno. Organiza la Agrupación Coral de Porceyo.

Asociación Belenista de Gijón

Se puede visitar el belén_«El pesebre de los mares» en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental «Las Carolinas» en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén «Una aldea asturiana» en Los Fresnos, en el horario del centro comercial.

Avilés y comarca

Exposición colectiva de Navidad en la galería Amaga

La galería de arte Amaga inaugura esta tarde colectiva de Navidad. La inauguración tendrá lugar a las 19.00 horas. Entre los artistas que participan en la muestra se encuentran: Juan Zaratiegui, Encarnación Domingo, Pedro Lombardía de Lillo,Ángel Saracho, Víctor Orvíz, Consuelo Vallina, Chelo Sanjurjo, Marisu Solís, Alfredo Díaz Faes, Miguel Pontico, Gil morán, Truyés, Jorge Fernández Valdes, Ana Roig Habaz, Álvaro Perote, Esther Cuesta, María Braña, David Saborido y Francisco Redondo. Estará abierta hasta el 14 de enero de 2026.

Talleres infantiles de animación a la lectura en La Carriona

A las 18.00 horas, en la biblioteca de La Carriona, dentro de las actividades para público infantil en las bibliotecas, La Caracola realiza talleres de fomento de la lectura para niños y niñas de 4 a 8 años.

Cuentacuentos infantiles con Gloria Sagasti en Los Canapés

A las 18.00 horas, en la biblioteca de Los Canapés, tendrá lugar una sesión muy dinámica que incluye una poesía participativa, una adaptación de una fábula de Asturias, un cuento de ida y vuelta y una sorpresa final. Está dirigido a público infantil entre 4 y 9 años.

Presentación de «Los adultos no existen», de Carlota Rivas Vega

A las 19:15 horas, en el nuevo Espacio de Lectura del Espacio Joven de Avilés tendrá lugar la presentación del libro «Los adultos no existen», de Carlota Rivas Vega. La obra narra la historia de una madre y una hija en un entorno hostil. Tras la presentación tendrá lugar un coloquio con la autora.

Navidad en Avilés

El Recinto «NAvilés», Ciudad de la Navidad’, ubicado en la Pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, Casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 17.00 a 22.00 horas. La Casa de Papá Noel abrirá de 18.00 a 21.00 horas. Entrada libre y gratuita.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realiza recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre y gratuita.

«Mariscal dialoga con Miranda», ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero , Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas._Los

domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Salade Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Jornadas de memoria democrática en Langreo

El Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez-Nóvoa, en La Felguera (Langreo), acogerá esta tarde (19.00 horas) una nueva sesión de las Jornadas de Memoria Democrática. En esta ocasión se presentará el libro «Memoria de Arnao. Campo de concentración de Figueras», obra del investigador Fernando García Rodríguez, quien participará en el encuentro para abordar el trabajo de recuperación histórica sobre este espacio represivo. La presentación estará conducida por Javier García Cellino y forma parte de las actividades impulsadas por la asociación Alfonso Camín y el Ayuntamiento de Langreo para promover el conocimiento y la difusión de la memoria democrática en Asturias.

Presentación del libro «Asesinato en el balneario» en Laviana

El escritor e historiador lavianés Francisco Trinidad presenta hoy, a las 19.30 horas, en el Cidan de Pola de Laviana, su nueva obra, «Asesinato en el balneario». Estarán, además del autor, Adelaida Granda, de ediciones Montsacro; el concejal de Cultura, Diego Barbón y Francisco González Pérez, «El Cordobés».

«¿Al cielo o al infierno?, obra teatral en Mieres

Esta tarde, desde las 19.00 horas se representa en la Casa de Cultura de Mieres la obra teatral «¿Al cielo o al infierno?», de la compañía «Recitadores» del centro social de Mieres. Las entradas valen 5 euros, la recaudación irá a parar a la Asociación Afesa (familias con personas con enfermedad mental) del Caudal.

Siguen las jornadas gastronómicas de la Fabada en La Felguera

Prosiguen las jornadas gastronómicas de la fabada en La Felguera (Langreo). Un total de 16 establecimientos hosteleros ofrecerán diariamente este plato, hasta el día 14 de diciembre.

Jornadas culinarias de la matanza en el concejo de Caso

Siete restaurantes del concejo de Caso ofrecen el menú de las jornadas gastronómicas de la matanza: sopa de hígado, morcilla fresca, manos de cerdo, picadillo, chuletas y postre casero. Todo ello por 30 euros.

«Caza de brujas», cine en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde, a las 20.00 horas, la proyección de la película «Caza de brujas» (2025) un thriller psicológico dirigido por Luca Guadagnino y protagonizada por Julia Roberts, nominada a los premios Globos de Oro en la categoría de Mejor actriz principal . La entrada vale 4 euros.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Taller infantil en Noreña

«Paleta de colores» es un taller para la infancia (edades recomendadas entre 5 y 8 años) que busca educar en valores humanos a las futuras generaciones con la esperanza de que mundo pueda ser un lugar más tolerante, porque todos somos iguales independientemente de nuestras diferencias. Este proyecto lúdico y didáctico del grupo de teatro «Los Pintores» llega esta tarde (17.30 horas) a la Casa de Cultura de Noreña.

Exposición de ajuares en San Román de Candamo

«Ajuares transformando huellas» es un proyecto artístico de Sandra Fernández Sarasola que se puede ver en el palacio Valdés Bazán de San Román de Candamo hasta el 6 de enero. Partiendo de la idea de «mujer objeto» la artista llevaal espectador al concepto de «mujer contenedor»: contenedor de emociones, de conocimiento, de dudas, de sueños y desilusiones, de anhelos, sentimientos, tradiciones, ritos… En ese hilo, que es a la vez tema y soporte, cobra forma el concepto de «ajuar». Este proyecto es un guiño a todas esas mujeres artistas que a lo largo de la historia no han podido ocupar su lugar en los museos y galerías, pero también a todas aquellas que han vivido y siguen viviendo sus vidas desde la sombra, para las que el bordado, la costura, el tejido y cualquier labor cotidiana es su medio de expresión silenciosa. Abre los días laborales (salvo el lunes) de 10.00 a 16.00 horas; y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Mucho arte contemporáneo que ver en Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de La Pola Siero acoge la exposición de las obras premiadas y finalistas en el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea «Casimiro Baragaña». Puede visitarse hasta el 31 de enero de 2026 de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; y los sábados, de 11.00 a 13.30 horas. A esta 21.º edición, concurrieron 82 artistas procedentes de toda España. En la muestra pueden verse las obras premiadas y las seleccionadas como finalistas, que suman un total de 28 cuadros con estilos, influencias, técnicas y temáticas muy dispares.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Exposición de fotos en Cangas de Onís

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís alberga hasta el 12 de diciembre la muestra fotográfica «Retratos de autor», un repaso por la obra de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición «Cardumen» muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Encuentro con el escritor Ismael González Arias en Tineo

La iniciativa cultural «Autores nel camín» lleva hoy a Tineo al escritor Ismael González Arias. La cita, de acceso libre y gratuito, es a las 12.00 hora en la Casa de Cultura de Tineo. Ismael González Arias recibió en 2024 el Premio Xosefa Xovellanos de novela en asturiano con la obra «1664/1665». Nacido en Mieres en 1958, González Arias es escritor y productor musical, y fue durante décadas el director de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres. Entre su abundante producción literaria figuran las obras con las que ganó los premios Máximo Fuertes Acevedo de ensayo («L’Asturianada», 1998), María Josefa Canellada de Literatura Infantil y Juvenil («Les puertes del paraísu», 2009) o el propio Xosefa Xovellanos, que ya había obtenido en dos ocasiones anteriores. En 2009 fue distinguido también con el Premio de la Crítica de Asturias.

Exposición en Vegadeo

La Casa de la Cultura de Vegadeo, en la sala de exposiciones «Luis Fega», acoge, hasta el 12 de diciembre, la exposición «El Legado Español en los Estados Unidos de América». La muestra la presenta la Delegación de Defensa y la organiza la Asociación «The Legacy». El horario de visita es de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición fotográfica en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta el 13 de diciembre la muestra fotográfica «Soldados», de Jordi Bru. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas. Entrada libre.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.