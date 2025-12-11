Los asturianos no pierden la fe en el Gordo de la Navidad: son los segundos que más gastan en lotería de toda España (y este año aún más)

Asturias no pierde la fe en el Gordo de la Navidad. El Principado repite este año como la segunda comunidad que más dinero gastará en la lotería de estas fiestas. Y será aún más que en 2024: una media de 119,67 euros por habitante (el año pasado fueron 115,43). Solo Castilla y León supera esta cifra, con 117,76 euros.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, en Asturias se han distribuido casi seis décimos por habitante, mientras que en el conjunto del país no llega a los cuatro, con un gasto medio de 76,08 euros por persona. Es decir, los asturianos gastan casi 42 euros (41,68) más que el resto de españoles.

Más de 600.000 billetes

En total, para el sorteo extraordinario del próximo 22 de diciembre, Loterías y Apuestas del Estado ha repartido en la región 603.144 billetes por un valor superior a los 120,6 millones de euros, mientras que en todo el país se superan los 3.696 millones.

La paupérrimas cifras que dejó la Lotería de Navidad en Asturias: muy lejos de los 360 millones del 2007 / LNE

Incremento de ventas del 6%

En el sorteo del pasado año, las ventas se incrementaron en Asturias un 6,39 por ciento y alcanzaron los 113,7 millones de euros, con lo que de media cada asturiano jugó más de cinco décimos en Navidad, en concreto, 113,15 euros por habitante. De esta forma, Asturias se situó como la segunda comunidad autónoma en la que más dinero se gasta por persona en el sorteo de Navidad, por detrás de Castilla y León, donde la media alcanzó los 115,8 euros.

Importes y pagos a Hacienda

El Gordo de la Navidad está dotado de 400.000 euros, el segundo premio, con 125.000 y el tercero con 50.000 euros al décimo por cada décimo premiado, aunque los agraciados con ellos tendrán que dedicar un 20 por ciento de sus ganancias al pago de impuestos, teniendo en cuenta que los primeros 40.000 de cada décimo están exentos.

Las terminaciones más buscadas

En líneas generales, los loteros asturianos perciben un aumento de las ventas y ningún síntoma de que decaiga la ilusión por llevarse a casa el número del Gordo de Navidad. Los gustos de los compradores son muy variados. Algunos buscan un número concreto; otros solo desean determinadas terminaciones, siendo los más populares el 13, 15, 17, 25 y 69, que suelen agotarse primero. Y no faltan quienes prefieren mantener el suspense y piden que se les guarde el décimo en un sobre, en una práctica que se repite cada año y que forma parte de la magia de la lotería.