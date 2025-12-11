Asturias pide a la Ministra de Sanidad hacer "lo máximo posible" para lograr un acuerdo que frene la huelga de médicos

Sin acuerdo. Así acabó este jueves la reunión celebrada entre el Ministerio de Sanidad de Mónica García, del ala de Sumar, y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que forman parte del comité de huelga de los médicos y que continuará esta jornada. El Principado, por su parte, pide a la ministra que haga "lo máximo posible" por llegar a un acuerdo.

El Ministerio trasladó al comité que "no contempla" la creación de un Estatuto Marco propio para los médicos, una de las principales reivindicaciones de los huelguistas, además de una modificación en el sistema de guardias, entre otros asuntos.

Sanidad considera que la creación de ese Estatuto Marco solo para médicos, al margen de otras profesiones, "fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales sanitarios". El departamento que dirige Mónica García, médica de profesión y en el centro de las críticas de los profesionales, recordó además a los sindicatos que se está esforzando en atender sus demandas dentro de sus competencias.

En cualquier caso, no se ha alcanzado un acuerdo en las materias cuya regulación corresponde a las comunidades autónomas en virtud de su competencia exclusiva, como las relativas a retribuciones, organización de la jornada o dimensionamiento de plantillas.

Sanidad indicó que sí se ha avanzado en la ampliación de los espacios de participación y negociación del colectivo médico, ya que se contempla la constitución de mesas técnicas específicas para determinadas categorías o grupos concretos de personal estatutario, siempre que las condiciones particulares del ejercicio profesional así lo justifiquen.

Respecto a la movilidad del personal, otro punto clave, Sanidad destacó que requerirá, con carácter general, el consentimiento de la persona interesada, quedando limitada sin dicho consentimiento a supuestos excepcionales de necesidad asistencial urgente, debidamente justificados y por un periodo máximo de siete días al año. El Ministerio convocó para el próximo lunes a los sindicatos del ámbito de la negociación para poder llegar a un acuerdo.

Reacción del Principado

En Asturias, la consejera de Sanidad, Concepción Saavedra, defendió este jueves la modificación del estatuto del personal sanitario para lograr uno "más flexible" y destacó que sería necesario que las comunidades autónomas, que "tienen mucho que decir", estén presentes en la negociación del mismo.

La consejera mostró su disposición a participar en "cualquier negociación" o incluso a establecerla en cada uno de los territorios "si es necesario". "Estamos abiertos a cualquier opción que nos puedan plantear, siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo", remarcó.

Hoy se celebrará un Consejo Interterritorial de Salud en el que se abordará el asunto de la huelga de médicos, que reivindican un estatuto marco propio, aunque no está incluido en el orden del día. "Asturias sí lo va a sacar en ruegos y preguntas, porque yo creo que la ministra tiene que conocer lo que está ocurriendo en el territorio y tiene que ser consciente de que tiene que intentar lo máximo posible para llegar a un acuerdo o a una mejora en la situación que estamos viviendo con los profesionales sanitarios", indicó Saavedra.

Mónica García, por su parte, se manifestó en una entrevista en televisión sobre la negociación de la huelga y defendió los avances conseguidos hasta el momento: "No podemos dejar fuera estas mejoras de condiciones laborales que llevamos trabajando desde hace más de tres años, no podemos dejar fuera al resto de colectivos que no sean médicos. El derecho a la conciliación, las reducciones de las jornadas, los cómputos anuales (...) no podemos dejar fuera al resto de los profesionales", destacó.