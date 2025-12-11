Asturias pide a la Ministra de Sanidad hacer "lo máximo posible" para lograr un acuerdo que frene la huelga de médicos
El rechazo de Mónica García a crear un estatuto propio para los médicos frustra sus negociaciones con los impulsores de las protestas
Sin acuerdo. Así acabó este jueves la reunión celebrada entre el Ministerio de Sanidad de Mónica García, del ala de Sumar, y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que forman parte del comité de huelga de los médicos y que continuará esta jornada. El Principado, por su parte, pide a la ministra que haga "lo máximo posible" por llegar a un acuerdo.
El Ministerio trasladó al comité que "no contempla" la creación de un Estatuto Marco propio para los médicos, una de las principales reivindicaciones de los huelguistas, además de una modificación en el sistema de guardias, entre otros asuntos.
Sanidad considera que la creación de ese Estatuto Marco solo para médicos, al margen de otras profesiones, "fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales sanitarios". El departamento que dirige Mónica García, médica de profesión y en el centro de las críticas de los profesionales, recordó además a los sindicatos que se está esforzando en atender sus demandas dentro de sus competencias.
En cualquier caso, no se ha alcanzado un acuerdo en las materias cuya regulación corresponde a las comunidades autónomas en virtud de su competencia exclusiva, como las relativas a retribuciones, organización de la jornada o dimensionamiento de plantillas.
Sanidad indicó que sí se ha avanzado en la ampliación de los espacios de participación y negociación del colectivo médico, ya que se contempla la constitución de mesas técnicas específicas para determinadas categorías o grupos concretos de personal estatutario, siempre que las condiciones particulares del ejercicio profesional así lo justifiquen.
Respecto a la movilidad del personal, otro punto clave, Sanidad destacó que requerirá, con carácter general, el consentimiento de la persona interesada, quedando limitada sin dicho consentimiento a supuestos excepcionales de necesidad asistencial urgente, debidamente justificados y por un periodo máximo de siete días al año. El Ministerio convocó para el próximo lunes a los sindicatos del ámbito de la negociación para poder llegar a un acuerdo.
Reacción del Principado
En Asturias, la consejera de Sanidad, Concepción Saavedra, defendió este jueves la modificación del estatuto del personal sanitario para lograr uno "más flexible" y destacó que sería necesario que las comunidades autónomas, que "tienen mucho que decir", estén presentes en la negociación del mismo.
La consejera mostró su disposición a participar en "cualquier negociación" o incluso a establecerla en cada uno de los territorios "si es necesario". "Estamos abiertos a cualquier opción que nos puedan plantear, siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo", remarcó.
Hoy se celebrará un Consejo Interterritorial de Salud en el que se abordará el asunto de la huelga de médicos, que reivindican un estatuto marco propio, aunque no está incluido en el orden del día. "Asturias sí lo va a sacar en ruegos y preguntas, porque yo creo que la ministra tiene que conocer lo que está ocurriendo en el territorio y tiene que ser consciente de que tiene que intentar lo máximo posible para llegar a un acuerdo o a una mejora en la situación que estamos viviendo con los profesionales sanitarios", indicó Saavedra.
Mónica García, por su parte, se manifestó en una entrevista en televisión sobre la negociación de la huelga y defendió los avances conseguidos hasta el momento: "No podemos dejar fuera estas mejoras de condiciones laborales que llevamos trabajando desde hace más de tres años, no podemos dejar fuera al resto de colectivos que no sean médicos. El derecho a la conciliación, las reducciones de las jornadas, los cómputos anuales (...) no podemos dejar fuera al resto de los profesionales", destacó.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador