Los autónomos asturianos denuncian caída de ingresos, subida de costes y asfixia normativa

Patricia Oreña, presidenta de la Asociación de Autónomos del Principado de Asturias, ha dibujado la situación “profundamente preocupante” que sufre su colectivo. Ha reclamado al Principado la aprobación inmediata de un plan específico de apoyo en los próximos Presupuestos. Ha afirmado, además, que el 38,3% de los autónomos aseguró que su facturación descendió este año, mientras que el 65,1% ya incrementó precios y otro 52,1% prevé hacerlo antes de que concluya 2025 para absorber “costes crecientes”.

Además, Oreña ha sostenido que casi el 20% de los autónomos se ha visto obligado a reducir plantilla, en un contexto en el que el 45% se declara afectado por la “burocracia y la molestia administrativa” que “golpea con especial dureza a los pequeños negocios”. Además, el 83,5% manifiesta que “no puede asumir ni un impuesto más”.

El colectivo ha referido la “sobrecarga normativa” que, a juicio de Oreña, obstaculiza la actividad: “En España se generan 3.500 páginas de normativa al día que afectan directamente a los autónomos y las microempresas”, afirmaron, y añadieron que en 2024 se aprobaron 719 leyes “con impacto directo” sobre el sector, cifra que ya se habría superado en octubre de 2025. Con ese diagnóstico, ha exigido que las cuentas autonómicas incorporen un “plan real, efectivo y acompañado de inversiones concretas” para aliviar presión fiscal y trámites.

La presidenta de ATA ha denunciado igualmente una “sensación de desprotección” por controles “exhaustivos” frente a casos de “distracción de fondos” en la gestión pública, y ha comparado la situación con “la falta de un verdadero programa de fomento del autoempleo” en Asturias. En ese punto, ha señalado que el Principado es “la única comunidad” sin una política específica, pese a “resultados excelentes” en otras regiones.

El colectivo subraya que Asturias perdió 10.000 autónomos en los últimos diez años y advierte de consecuencias para el empleo y la actividad si no se revierten las tendencias. “Sostenemos con nuestro esfuerzo directo a 70.000 familias asturianas”, recalcó Oreña, al tiempo que ha llamado a “salvar lo que tenemos” ante los cierres de negocios y las “condiciones estrictas, complejas y costosas” para emprender.

En su intervención, también ha denunciado la ausencia de protección específica para las mujeres autónomas en materia de maternidad y ha citado como contrapunto el caso de Cantabria, que “ha decidido cubrirla por vía presupuestaria”.