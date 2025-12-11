La Cámara de Comercio de Oviedo alerta de riesgos de ineficiencia e insostenibilidad en las cuentas de 2026

La Cámara de Comercio de Asturias ha advertido que el proyecto de Presupuestos del Principado para 2026 puede camuflar “dos riesgos serios: la ineficiencia y la insostenibilidad” si el aumento del gasto no se dirige con claridad a dinamizar la economía. El vicepresidente de la entidad, José Manuel Ferreira, ha trasladado esta valoración en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria de análisis del proyecto de cuentas en la Junta General, en la que reclamó “gastar mejor” y priorizar la inversión productiva frente al gasto corriente.

Ferreira ha situado las previsiones macroeconómicas en un 1,7% de avance del PIB y cerca de un 2% en empleo, cifras “razonables” pero “insuficientes” para converger con regiones más dinámicas, debido al problema estructural de la tasa de actividad. Ha subrayado que el récord de gasto presupuestario “tiene una parte positiva” al reforzar servicios esenciales —sanidad, educación, vivienda o infraestructuras—, pero ha alertado de que, si se orienta mayoritariamente a gasto corriente, será “pan para hoy y hambre para mañana”.

El directivo de la Cámara de Oviedo ha recordado que el “descomunal” gasto público se alimenta de contribuyentes y de bonistas y ha advertido del riesgo de que “la economía pública acabe asfixiando a la privada” si no se impulsa suficiente crecimiento. Se ha preguntado por la sostenibilidad de más de 9.000 millones de gasto público consolidado en Asturias, a lo que se suman más de 6.600 millones en pensiones, en una región de algo más de un millón de habitantes y con un PIB cercano a 30.000 millones.

Fiscalidad, vivienda y costes de oportunidad

En materia fiscal, ha destacado que la rebaja al 2% en donaciones hasta 150.000 euros pactada hace dos años con Foro Asturias aumentó la recaudación y movilizó ahorro hacia la economía real, un ejemplo de cómo “bajar un tipo puede aumentar actividad”. Criticó que los ajustes tributarios del proyecto “no impactan en competitividad” y que Asturias mantiene una fiscalidad menos atractiva que su entorno, especialmente en IRPF y tributos patrimoniales.

Sobre vivienda, ha valorado el refuerzo del parque público, pero ha identificado la burocracia como principal cuello de botella y ha pedido agilizar trámites y una colaboración público-privada “verdadera” para corregir el déficit de oferta y moderar precios. También reclamó códigos de buenas prácticas, evaluación rigurosa de políticas y “cultura del dato” en la Administración. Como contraste de prioridades, ha llamado la atención sobre los 18,5 millones previstos para política lingüística frente a 9,8 millones para Ordenación del Territorio, apelando a los “costes de oportunidad” de cada euro no productivo.

En positivo, ha destacado la “pujanza tecnológica” que lidera la Agencia Sekuens y el impulso del consejero de Ciencia, Borja Sánchez, en innovación, captación de fondos europeos y colaboración público-privada, línea que “debería reforzarse”.

Como cierre, Ferreira se ha preguntado “¿dónde están las inversiones transformadoras?” y ha advertido de un “punto crítico de sostenibilidad” en siete años si no se corrige el rumbo. La Cámara se ha ofrecido a colaborar “para diseñar una Asturias más competitiva, más dinámica y con más oportunidades”.