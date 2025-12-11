Carga fiscal, burocracia, falta de ambición, poca inversión productiva y empresarios en fuga: los sectores económicos suspenden el Presupuesto (pero ven algunas luces)

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Cámara de Comercio de Oviedo, la Asociación de Empresa Familiar (AEFAS), el colectivo de autónomos y el Colegio de Economistas criticaron en la Junta General el proyecto de Presupuestos del Principado para 2026 y reclamaron un giro hacia la inversión productiva, una fiscalidad más competitiva y una reducción de trámites que libere actividad. Aunque admitieron avances en vivienda, ciencia o energía, advirtieron de riesgos de “ineficiencia” e “insostenibilidad” si el gasto corriente sigue ganando peso y pidieron deflactar el IRPF y revisar Sucesiones para atajar la salida de contribuyentes y empresas.

Impuestos: deflactación del IRPF y revisión de Sucesiones

FADE tachó las cuentas de 2026 de “oportunidad perdida” por no aprovechar la coyuntura para reforzar inversión productiva y urgió a deflactar la tarifa autonómica del IRPF. Su director general, Alberto González, subrayó que la recaudación fiscal crecerá un 7,9% hasta rozar los 4.000 millones y que los 286 millones adicionales explican el 87% del aumento del presupuesto —que rozará los 7.000 millones—. “El motor de crecimiento de estas cuentas es el esfuerzo fiscal de los ciudadanos y las empresas. Más impuestos, en definitiva”, afirmó, tras recordar que los ingresos por IRPF se han incrementado un 54,7% en cuatro años. A su juicio, no corregir la inflación en la tarifa supone “una subida encubierta, especialmente para clases medias y bajas”.

Desde la óptica de la competitividad personal, AEFAS alertó de una “salida” de empresarios y contribuyentes de altos ingresos hacia otras comunidades por la fiscalidad del Principado. Su presidente, Íñigo Cabal, señaló que “solo quedan 10 contribuyentes que paguen grandes fortunas en Asturias” y reclamó actualizar el mínimo exento de Sucesiones (300.000 euros) al menos hasta 363.000 por la inflación acumulada desde 2017, además de deflactar los tramos del IRPF. La asociación sitúa a Asturias “entre las dos peores” en IRPF y Sucesiones y Donaciones, y vincula ese diferencial con menos inversión, población y futura recaudación por IRPF e IVA.

La Cámara de Comercio de Oviedo, por su parte, defendió una fiscalidad con impacto en competitividad. Su vicepresidente, José Manuel Ferreira, recordó que la rebaja al 2% en donaciones hasta 150.000 euros pactada hace dos años con Foro Asturias “aumentó la recaudación y movilizó ahorro”, ejemplo —dijo— de que “bajar un tipo puede aumentar actividad”. Criticó que los ajustes tributarios previstos no alteran el atractivo relativo de Asturias frente a su entorno.

Gasto e inversión: el dilema entre lo social y lo productivo

FADE advirtió de que el proyecto “orienta el presupuesto al gasto corriente, que crece, mientras la inversión real se reduce”, y puso el foco en el gasto de personal: un 5,3% más en el año y un crecimiento del 26,5% desde 2022, con 1.463 nuevas plazas para 2026. Según su análisis, el empleo público autonómico superó en octubre los 47.000 afiliados —el 15% del total en Asturias— tras un aumento “ininterrumpido” desde 2015. “¿Más personas y menos tecnología en pleno 2026? Es un contrasentido”, subrayó González, que pidió acelerar la digitalización administrativa y la simplificación para pymes y autónomos.

Los economistas coincidieron en el diagnóstico de rigidez. El decano, Abel Fernández Martínez, cifró el gasto de personal en 2.482,5 millones, el 35,35% del total, un “tercio largo” que “reduce el margen para reorientar políticas” y compite con recursos para digitalización, I+D o apoyo empresarial. Reclamó vincular ese capítulo a resultados medibles (listas de espera, resultados educativos o dependencia) y aprovechar jubilaciones y reorganizaciones para ganar productividad.

En el lado de la inversión, Fernández calculó que la inversión productiva directa —infraestructuras económicas, regulación y apoyo sectorial— supone 175 millones, el 2,5% del gasto total (unos 6.993 millones de gasto consolidado, un 4,9% más), una cifra “modesta” para impulsar la convergencia. Aunque las operaciones de capital suben levemente (de 1.066 a 1.081 millones), el esfuerzo “mantiene la estructura económica más que impulsa un salto cualitativo”. FADE añadió que la inversión en infraestructuras básicas y transportes retrocede un 14,7%, por debajo del 3% comprometido en el Pacto de Concertación Social.

Fondos europeos con “fecha de caducidad”

La patronal alertó también de la fragilidad de ingresos apoyados en fondos europeos MRR que sostienen partidas clave —por ejemplo, 105,5 millones en vivienda— y planteó qué ocurrirá cuando finalicen. “Nuestras previsiones son que a partir de 2026 los ingresos públicos caerán o se estancarán”, avisó González, para quien las cuentas son “un peldaño añadido a una escalera presupuestaria que conduce a un punto crítico”.

Vivienda, ciencia y energía: luces entre las sombras

No todo fueron reproches. FADE valoró el impulso a la vivienda —especialmente en rehabilitación—, aunque insistió en que Asturias necesita entre 1.000 y 2.000 viviendas anuales y pidió desbloquear suelo y reforzar la colaboración público-privada. La Cámara compartió el diagnóstico sobre la oferta y situó la burocracia como “principal cuello de botella”, reclamando agilizar trámites y “una colaboración público-privada verdadera” para moderar precios. También propuso códigos de buenas prácticas, evaluación rigurosa y “cultura del dato” en la Administración.

En el ámbito tecnológico, Ferreira destacó la “pujanza” que lidera la Agencia Sekuens y el impulso del consejero de Ciencia, Borja Sánchez, en innovación, captación de fondos europeos y consorcios con empresas, una línea que “debería reforzarse”. En energía, los economistas señalaron un “giro importante” con 109 millones presupuestados, mientras que la función de minería desciende con fuerza (de 121 a 34 millones), en línea con la transición del modelo.

Los autónomos: caída de ingresos, costes al alza y “asfixia normativa”

El retrato más áspero llegó del colectivo de autónomos. La presidenta de la Asociación de Autónomos del Principado, Patricia Oreña, informó de que el 38,3% declaró caída de facturación este año, el 65,1% ya subió precios y otro 52,1% prevé hacerlo antes de fin de 2025 para absorber costes crecientes. Casi el 20% se vio obligado a reducir plantilla, en un contexto en el que el 45% se declara afectado por la “burocracia y la molestia administrativa” y el 83,5% afirma que “no puede asumir ni un impuesto más”.

Oreña denunció una “sobrecarga normativa” que golpea a los pequeños negocios: “En España se generan 3.500 páginas de normativa al día que afectan directamente a los autónomos y las microempresas”, y recordó que en 2024 se aprobaron 719 leyes “con impacto directo” sobre el sector, cifra ya superada a octubre de 2025. Con ese diagnóstico, exigió que las cuentas autonómicas incorporen un “plan real, efectivo y acompañado de inversiones concretas” que alivie la presión fiscal y simplifique trámites. Reclamó asimismo protección específica para las mujeres autónomas en maternidad, citando como referencia a Cantabria, que “ha decidido cubrirla por vía presupuestaria”.

Como aviso de fondo, el colectivo subrayó que Asturias perdió 10.000 autónomos en la última década y que sostienen “con su esfuerzo directo” a 70.000 familias, por lo que pidió “salvar lo que tenemos” ante cierres y condicionalidades “estrictas, complejas y costosas” para emprender.

“Economía pública vs. economía privada”

La Cámara puso el foco en el tamaño del Estado regional. Ferreira habló de “descomunal” gasto público financiado por contribuyentes y bonistas y se preguntó por la sostenibilidad de más de 9.000 millones de gasto público consolidado en Asturias, más 6.600 millones en pensiones, en una región de algo más de un millón de habitantes y un PIB de cerca de 30.000 millones. “La economía pública puede acabar asfixiando a la privada” si no crece lo suficiente, advirtió. Señaló, además, los “costes de oportunidad” del presupuesto con ejemplos como los 18,5 millones previstos para política lingüística frente a 9,8 millones para Ordenación del Territorio.

Bajo crecimiento y política “continuista”

El Colegio de Economistas recordó que el techo de gasto asciende a 6.363 millones (sube un 3,5%) y que el gasto consolidado roza los 6.993 millones ( aumenta el 4,9%), con más gasto social —sanidad, educación, vivienda, bienestar comunitario y protección social suman en torno al 69%, y con promoción social se aproximan al 72%—. En ingresos, calculó que los impuestos aportarán alrededor de 3.921 millones, el 56% del total, en una política “continuista”. El cuadro macro del Principado proyecta para 2026 un crecimiento del 1,7% frente al 2,2% de España, tras un 2025 ya por debajo de la media nacional. Al agotarse parte del impulso de los fondos europeos y persistir límites estructurales —demografía envejecida y menor dinamismo empresarial—, el diseño “sostiene el Estado del bienestar, pero dificulta ganar la batalla del crecimiento y la convergencia”, resumió el decano.

¿Y la conclusión? Más inversión transformadora y crecimiento

Pese a reconocer avances en vivienda, energía y ciencia, los comparecientes coincidieron en pedir más ambición transformadora. FADE reclamó convertir los ingresos récord en “palanca de futuro” y evitar una “trampa de gasto estructural” ante la previsión de estancamiento o caída de ingresos a partir de 2026. La Cámara preguntó “¿dónde están las inversiones transformadoras?” y se ofreció a colaborar para “diseñar una Asturias más competitiva, más dinámica y con más oportunidades”. AEFAS urgió cambios en Sucesiones y la deflactación del IRPF para frenar la “emigración fiscal” y atraer talento y proyectos. Los autónomos exigieron un plan específico, alivio fiscal y una simplificación real para no seguir perdiendo tejido. Y los economistas emplazaron a orientar el gasto a resultados y a elevar la inversión productiva directa por encima del 2,5% actual.