CCOO defiende que las cuentas sean “tractor” de la economía, pero exige políticas de empleo más ambiciosas

La secretaria de Política Institucional de CC OO de Asturias, Ana María Rodríguez Fernández, resaltó positivamente el sesgo social del proyecto regional para 2026, que cifró en el 21,5% del PIB y con un 19,5% del PIB destinado a servicios del Estado del bienestar. Subrayó que las cuentas se elaboraron en un contexto de crecimiento “superior a lo esperado”, aunque con desaceleración e incertidumbre, y sostuvo que “pueden y deben” jugar un papel dinamizador al movilizar recursos en sanidad, educación y dependencia. No obstante, advirtió de carencias “muy necesarias” para crear empleo, impulsar la economía y proteger a las personas.

Rodríguez denunció que apenas se incrementan los fondos para formación y promoción del empleo pese a los “desequilibrios” del mercado laboral, como la existencia de paro de larga duración “en niveles inaceptables”, trabajos precarios, salarios bajos y escasa protección. Reclamó políticas “ambiciosas” para reducir la temporalidad, subir salarios y dignificar condiciones, aprovechando las vacantes para generar oportunidades estables y bien remuneradas.

En el plano industrial, alertó de debilidades del tejido productivo y de que el objetivo del 3% del PIB en I+D para 2030 “está muy lejos”. Propuso crear un fondo de inversión pública en industria innovadora que permita al Principado tomar participaciones en compañías con arraigo, con el fin de consolidar capacidad productiva y empleo en la región.

Sanidad, educación y vivienda

La dirigente sindical pidió atajar las listas de espera hospitalarias, las demoras en atención primaria y reforzar salud mental. Planteó integrar el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos en el sistema público, al facturar productos a la sanidad regional y recibir subvenciones para fomentar la donación, y reivindicó que la “dotación récord” en salud se enfoque a prevención y promoción. Recordó el peso de los determinantes sociales —vivienda, educación, transporte y entorno— al afirmar que “el código postal es un predictor más fuerte de salud y esperanza de vida que el genético”.

En educación superior, valoró la mejora de financiación a la Universidad y la gratuidad de tasas y matrículas, pero criticó que la aportación a la universidad pública “apenas representa el 0,6% del PIB”, lejos del 1% deseable para 2030, y denunció que se cierre 2025 sin resolver las ayudas predoctorales “Severo Ochoa”.

El problema de la baja ejecución

Sobre vivienda, saludó el refuerzo del parque público de alquiler y pidió blindar por ley el derecho subjetivo, pero exigió elevar la inversión “hasta el 1% del PIB”, frente al 0,6% actual. Reclamó un “pacto social de cuidados”, acelerar los plazos de reconocimiento de la dependencia y desplegar suficientes servicios de titularidad y gestión pública para que las prestaciones económicas sean “excepcionales”.

En cualquier caso, CC OO instó a “la máxima ejecución” de las partidas y rechazó que el Principado dé por descontada la inejecución de gasto. Solicitó que los Presupuestos Generales del Estado incluyan inversiones en Asturias, “entre otras, la mejora de la red de cercanías ferroviaria”, al advertir de que “de nada servirá la alta velocidad si las cercanías no vertebran el territorio”.