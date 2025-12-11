El coste de la huelga de médicos: 2.600 pruebas, 470 operaciones y 8.300 consultas más en espera

Los cuatro días de huelga médica –del martes al viernes de esta semana– implicarán en la sanidad pública asturiana una pérdida aproximada de 470 intervenciones quirúrgicas, 8.300 consultas con el especialista y 2.600 pruebas diagnósticas. Esta actividad aplazada se acumulará a las listas de espera y los números serán patentes a finales de año.

Estas cifras, que no incluyen el impacto sobre Atención Primaria, han sido calculadas por este periódico considerando un descenso de actividad del 40 por ciento en los quirófanos, del 30 en las citas con el médico hospitalario y del 40 por ciento en las exploraciones diagnósticas. Y tomando como referencia la actividad desarrollada en diciembre de 2024, en cuyos 17 días hábiles se llevaron a cabo, como promedio diario, 295 cirugías, 6.900 consultas y 1.640 exploraciones.

En los dos primeros días de huelga han hecho paro real, según la Consejería de Salud, el 11,03 por ciento de la plantilla médica el martes y el 12,1 por ciento el miércoles. O sea, 430 y 472 profesionales, respectivamente, de un total aproximado de 3.900. Se trata de una huelga muy controlada, que se está centrando en tres especialidades estratégicas: anestesia, cirugía y radiodiagnóstico.

En el caso de los anestesistas, el seguimiento del paro es casi total, exceptuando a los profesionales que están en servicios mínimos, circunstancia que restringe en gran medida la actividad quirúrgica. Entre los radiólogos, también está siendo elevado. Se trata de disciplinas transversales en los engranajes hospitalarios y cuyo paro explica que, aunque la cifra de huelguistas sea escasa, incida de una manera muy sustantiva sobre los quirófanos y las pruebas diagnósticas.

Hay que tener en cuenta, además, que en estas jornadas de huelga ha sido suspendida la actividad especial de las tardes que tiene como objetivo acortar las listas de espera.

Otro factor muy relevante es que en numerosos servicios hospitalarios se ha programado para estos días un volumen de actividad inferior al habitual. Por ejemplo, en algunas áreas quirúrgicas se ha dado orden de limitarse a los pacientes oncológicos. Eso explica que, pese a que las suspensiones de actos médicos sean muy bajas, la repercusión a medio plazo sea alta. "La cuestión importante no es la actividad que se suspende, sino la que deja de programarse", explica un buen conocedor del sistema sanitario asturiano.

Es en este contexto en el que hay que interpretar los datos ofrecidos por la Consejería de Salud con relación al martes, primer día de huelga: "En Atención Primaria, apenas tuvo impacto. En hospitales, se realizó el 79,5 por ciento de la actividad ordinaria en consultas, y el 94,3 por ciento en quirófanos. En pruebas, sólo tuvo impacto en ecografía, donde se hizo el 96,2 por ciento de actividad".

Esta huelga de cuatro días es de ámbito estatal y se prolongará hasta este viernes. La convocan la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y afecta a toda la red de hospitales y centros de salud. En Asturias, la apoyan el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) y la plataforma de jóvenes de reciente creación denominada Médicos del Sespa, a los que se suma la delegación en Asturias del colectivo nacional Médicos Unidos por sus Derechos (MUD).

El paro tiene como objetivo protestar contra el Ministerio de Sanidad, y en concreto contra la reforma del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias que impulsa la ministra Mónica García Gómez (Sumar). Sin embargo, los efectos prácticos de la movilización inciden sobre las políticas que despliegan los gobiernos autonómicos, que son los depositarios de las competencias en gestión sanitaria.

Los facultativos esgrimen un largo elenco de demandas, entre las que destacan dos. Por una parte, un estatuto profesional propio, y diferenciado de todos los demás trabajadores sanitarios, que reconozca el "plus de responsabilidad" y de protagonismo de los médicos en la atención sanitaria cotidiana. Por otra, la supresión de las largas guardias, particularmente las de 24 horas, exigencia con más peso entre los médicos jóvenes, quienes puntualizan que estas jornadas "no cuentan como tiempo trabajado de cara a la jubilación, pero sí tributan IRPF, y además están pagadas por debajo de la hora ordinaria".

Ayer, segunda jornada de paros, alrededor de un centenar de profesionales se concentraron al mediodía a las puertas del Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón). Durante la protesta, los médicos volvieron a lanzar gritos como "Mónica / escucha / estamos en lucha", "Médico quemado / paciente maltratado" y "Queremos sanidad / no precariedad".

Ubicados tras una pancarta en la que se podía leer "Unidos por un estatuto marco", los asistentes volvieron a lanzar mensajes críticos contra el Ministerio de Sanidad. Finalizaron la concentración con un largo aplauso.

Según José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), los datos globales de paro a nivel regional, que el martes rondaron el 57 por ciento de los médicos que "podían ponerse en huelga porque no habían sido designados servicios mínimos", ayer miércoles se situaron en torno al 55 por ciento.

En la concentración también se explicó que la reducción de consultas ha caído, "quizá porque ya se había hecho un trabajo previo de no citar". Vidal indicó que los efectos de estos cuatro días de paros "los veremos en las listas de espera de una forma llamativa, y lo lamentamos por los pacientes, pero necesitamos cambiar estas condiciones laborales y esa clasificación profesional denigrante".