El decano del Colegio de Abogados cuestiona la concentración de sedes judiciales en Llamaquique
Antonio González-Busto defiende la construcción de un complejo nuevo para reunir las instalaciones de la judicatura en Oviedo
El decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, se mostró contrario a la concentración de las instalaciones de Justicia en Llamaquique, al considerar que una vez completo ese espacio el problema se repetiría de crearse un nuevo juzgado. En ese sentido, defendió la construcción de un nuevo espacio para la Justicia en Oviedo o su entorno. En su análisis sobre el proyecto de Presupuestos del Principado de 2026, reclamó que el Gobierno autonómico “ejerza de verdadero titular” de las competencias de Justicia, que aumente la productividad del servicio, adelante la apertura de sedes a las 8.00 y actualice los honorarios del turno de oficio conforme al mercado.
En su intervención, el compareciente comenzó negando el intento de equiparar la Justicia con un servicio público ordinario. Y sostuvo que que “en la Administración de Justicia hay que trabajar más y mejor por el mismo salario” . Al tiempo, defendió que los edificios judiciales abran a las 8.00 en lugar de a las 9.00 y demandó presupuestar formación específica para el personal interino, al criticar incorporaciones sin capacitación previa a órganos judiciales.
El responsable colegial instó a actualizar “de inmediato” el baremo que paga la Administración a los letrados del turno. Propuso que la Comisión de Honorarios del Colegio de Abogados de Oviedo fije un baremo “ajustado al mercado” para evitar “abusos a la baja”, del mismo modo "que la libre competencia proscribe abusos al alza". Agradeció los avances en el pago puntual, pero advirtió de que “cumplir en plazo no debe presentarse como un éxito, sino como obligación”.
Derogación de reformas y mapa judicial
Pidió derogar “de inmediato” la comarcalización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer y varias reformas por las “disfunciones” que, a su juicio, generan. Sobre las sedes de Oviedo, rechazó concentrarlas en Llamaquique y defendió construir un edificio nuevo y ampliable. En este sentido, planteó un modelo de colaboración con una empresa privada que perciba un canon durante los años necesarios y, al final, ceda la titularidad al Principado. Por último, sugirió que el Gobierno asturiano o el Parlamento llamen a representantes de la sociedad civil antes de confeccionar los presupuestos, dado que ya existe acuerdo para su aprobación, y señaló que su entidad nunca antes había sido convocada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador