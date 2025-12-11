El decano del Colegio de Abogados cuestiona la concentración de sedes judiciales en Llamaquique

El decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, se mostró contrario a la concentración de las instalaciones de Justicia en Llamaquique, al considerar que una vez completo ese espacio el problema se repetiría de crearse un nuevo juzgado. En ese sentido, defendió la construcción de un nuevo espacio para la Justicia en Oviedo o su entorno. En su análisis sobre el proyecto de Presupuestos del Principado de 2026, reclamó que el Gobierno autonómico “ejerza de verdadero titular” de las competencias de Justicia, que aumente la productividad del servicio, adelante la apertura de sedes a las 8.00 y actualice los honorarios del turno de oficio conforme al mercado.

En su intervención, el compareciente comenzó negando el intento de equiparar la Justicia con un servicio público ordinario. Y sostuvo que que “en la Administración de Justicia hay que trabajar más y mejor por el mismo salario” . Al tiempo, defendió que los edificios judiciales abran a las 8.00 en lugar de a las 9.00 y demandó presupuestar formación específica para el personal interino, al criticar incorporaciones sin capacitación previa a órganos judiciales.

El responsable colegial instó a actualizar “de inmediato” el baremo que paga la Administración a los letrados del turno. Propuso que la Comisión de Honorarios del Colegio de Abogados de Oviedo fije un baremo “ajustado al mercado” para evitar “abusos a la baja”, del mismo modo "que la libre competencia proscribe abusos al alza". Agradeció los avances en el pago puntual, pero advirtió de que “cumplir en plazo no debe presentarse como un éxito, sino como obligación”.

Derogación de reformas y mapa judicial

Pidió derogar “de inmediato” la comarcalización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer y varias reformas por las “disfunciones” que, a su juicio, generan. Sobre las sedes de Oviedo, rechazó concentrarlas en Llamaquique y defendió construir un edificio nuevo y ampliable. En este sentido, planteó un modelo de colaboración con una empresa privada que perciba un canon durante los años necesarios y, al final, ceda la titularidad al Principado. Por último, sugirió que el Gobierno asturiano o el Parlamento llamen a representantes de la sociedad civil antes de confeccionar los presupuestos, dado que ya existe acuerdo para su aprobación, y señaló que su entidad nunca antes había sido convocada.