Desvelado el impacto de la fauna silvestre en el control de las plagas gracias a una investigación del Serida y de la Universidad de Oviedo

Una investigación liderada por el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) y la Universidad de Oviedo destaca el papel fundamental que desempeñan las aves, los murciélagos y las arañas en la sostenibilidad del cultivo de manzanas y arándanos en Asturias, según informó esta mañana el Principado.

El proyecto BatBirdFruit ha analizado los efectos beneficiosos y los posibles impactos no deseados que estos animales silvestres generan en distintas plantaciones para establecer pautas de manejo que favorezcan la biodiversidad y mejoren la sostenibilidad de los sistemas agrícolas.

El estudio, desarrollado por el programa de Fruticultura del Serida y el Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad, se enmarca en el Laboratorio de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (BesLAB). El proyecto ha estado liderado por Marcos Miñarro, investigador del Serida, y Daniel García, catedrático de Ecología, con financiación de la Agencia Estatal de Investigación.

Censos de aves

El equipo ha estudiado cómo los animales silvestres ayudan a controlar las plagas de forma natural (servicio ecosistémico), y también cómo, en algunos casos, pueden generar efectos no deseados (diservicios ecosistémicos), como comerse los frutos o interferir con otros depredadores beneficiosos (por ejemplo, aves que se alimentan de arañas que controlan plagas).

Para llevar a cabo el trabajo, se realizaron censos de aves y murciélagos, muestreos de arañas y de insectos plaga, análisis molecular de la dieta a partir de restos fecales y experimentos en los que se excluyeron ciertos animales de los cultivos. Todo ello, “ha permitido conocer con más detalle las relaciones entre la fauna silvestre y los cultivos, aportando información valiosa para fomentar una agricultura más respetuosa con el medio ambiente”, destacó el investigador Marcos Miñarro.

Este estudio ha revelado la gran diversidad de aves, murciélagos y arañas que habitan en los cultivos de manzano y arándano en Asturias. Estas comunidades animales, cuya composición varía según el paisaje que rodea los cultivos, desempeñan funciones importantes en la producción agrícola.

Miñarro explicó que determinadas especies de aves, murciélagos y arañas “resultan especialmente beneficiosas para los agricultores, ya que ayudan a reducir la presencia de plagas de forma natural”. Gracias a este control biológico, se puede disminuir el uso de productos fitosanitarios, lo que supone una doble ventaja: menor coste para el productor y menor impacto ambiental. Por ejemplo, “se ha comprobado que los murciélagos consumen hasta 191 especies distintas de plagas agrícolas, y que las especies de ave más abundantes son también las que más contribuyen al control de plagas”, ha añadido el investigador.

No obstante, también se han identificado efectos negativos. Algunas especies de vertebrados, como el mirlo o el jabalí, pueden alimentarse directamente de los arándanos y causar daños en los cultivos. El proyecto ha sido capaz de identificar estos efectos negativos, lo que abre la puerta a nuevas estrategias de manejo para mitigar los daños que estos animales puedan causar sin comprometer los beneficios del control biológico.

Uno de los aspectos más destacables de BatBirdFruit ha sido su énfasis en la transferencia hacia la sociedad. Miñarro ha destacado que esta transmisión de conocimiento acerca la ciencia al sector productivo y proporciona herramientas prácticas para avanzar hacia una agricultura más sostenible, alineada con las nuevas exigencias ambientales y sociales de la Política Agrícola Común (PAC).

Datos del proyecto:

Título completo: Servicios y diservicios ecosistémicos de aves y murciélagos en cultivos frutales (BATBIRDFRUIT)

Financiación: Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, Proyectos de Generación de Conocimiento, PID2020-120239RRI00, 135.000 euros

Personal investigador:

Marcos Miñarro Prado. SERIDA (Investigador Principal)

Daniel García García. Universidad de Oviedo (Investigador Principal)

Juan José Jiménez Albarral. SERIDA

Manuel Soto Cárdena. SERIDA

Aitor Somoano García. SERIDA

Marcos Bueno Arce. SERIDA

Teresa Morán López. Universidad de Oviedo

Juan Carlos Illera Cobo. Universidad de Oviedo

Peter Hamback. Universidad de Estocolmo (Suecia)