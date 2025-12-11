Emoción en el regreso de Eslovaquia del primer contingente del "San Quintín": "Volvemos mejores soldados"

Emoción desbordada en el regreso del primer contingente del batallón "San Quintín" del Regimiento "Príncipe". Fueron 136 los soldados que al filo de las seis y media de la tarde de este jueves tomaron tierra en el Aeropuerto de Asturias. Mientras, en el área de llegadas les esperaban con los nervios a flor de piel sus familiares, que han pasado seis meses de gran preocupación por la inestable situación internacional.

Paula Fernández y Bruno Fernández con carteles de bienvenida a sus seres queridos. / Luisma Murias

La gijonesa Paula Fernández González esperaba a su pareja, el soldado Pelayo García Calvo, al que no veía desde octubre. "Ha sido un poco duro, pero ya pasaron los seis meses. Además, coincidió con el verano, que se lleva mejor", comentó la joven.

El soldado pelayo García abrazado por su novia y su madre. / Luisma Murias

Junto a ella también esperaba la familia de David Álvarez Manso, natural de Valladolid, pero en el "Príncipe" desde hace años. Su abuela, Begoña Fernández Badás, confiesa que pasó estos seis meses con el corazón en un puño. "Preguntábamos todos los días: '¿Qué tal? ¿Os dicen algo?'. Y él, por no asustarnos, decía que todo bien. La novia de Álvarez Manso, Elena Becerra, confesaba a su vez que "ha sido duro, pero ha pasado rápido". "Siempre ha estado el miedo a que empeorase la situación. Él nos decía que todo bien. Ahora tiene vacaciones hasta febrero, vamos a ir a la nieve a esquiar", añadió. David Álvarez Manso, de 26 años, no dejó de alabar la experiencia: "Hemos profundizado nuestra instrucción y reforzado nuestas alianzas. Volvemos mejores soldados".

Al soldado Alejandro Muñiz, de Carreño, le esperaba una alegría añadida a la del regreso, encontrarse con su sobrino de dos meses y diez días. "Se marchó con su hermana embarazada y ahora aquí tiene a su sobrino, Mauro Madeira", comentó la madre, Lourdes Bernabéu. "Le dábamos los buenos días todas las mañanas, para preguntarle cómo estaba la cosa, teníamos cierta aprensión tal como está la situación en Europa. Lo hemos vivido con inquietud y orgullo", añadió la madre. Y su padre, José Manuel Muñiz, apostilló: "Orgullo por la misión de persuasión, que fue muy complicada, en la frontera con Ucrania, y estaban preparados para intervenir en cualquier momento". Alejandro Muñiz, tras cumplir su primera misión en el exterior, se mostró orgulloso de haber participado en una misión que le ha permitido mejorar su instrucción, en coordinación con otras tropas de la OTAN. "Eslovaquia es muy parecida a Asturias, peor en invierno se notaba mucho más frío, hasta cuatro grados bajo cero", comentó. Y añadió que sólo ha aprendido un par de palabras de eslovaco: "Pero mejoré mi inglés".

El soldado Alejandro Muñiz, con su sobrino Mauro en brazos, rodeado por su familia. / Luisma Murias

El soldado Ángel Jonás Cantarín, de Zamora, aunque destinado en el "Príncipe" desde hace tiempo, también tuvo un tierno recibimiento y pudo abrazar a su hijo Enol. "Lo dejé con un mes y lo encuentro así de grande", comentó. La misión, que no es la primera, la ha llevado bien, asegura.

Ángel Jonás Cantarín abraza a su hijo Enol. / Luisma Murias

No ha sido una misión fácil. Ha habido algún vuelco y dos soldados han tenido que ser trasladados al Hospital "Gómez Ulla" de Madrid, tras sufrir esguinces en las muñecas por una caída en al nieve. A los soldados los recibió el nuevo jefe de la BRILAT, el aún, y por poco tiempo, coronel Andrés González Alvarado, y también el coronel Jesús Martínez Victoria, jefe del Regimiento "Príncipe", que este viernes entrega el mando al coronel José Miguel Garcés Menduiña. Alvarado, como jefe del Regimiento "Isabel la Católica", ha estado "en el inicio y en el final de la misión, lo que me llena de orgullo".

Los coroneles Martínez Victoria, jefe del "Príncipe", y González Alvarado, jefe de la BRILAT. / Luisma Murias

Bruno Fernández Flórez esperaba la vuelta de su padre, el Cabo Primero Flórez, junto a su madre (y esposa del militar) Inés Llanes, de Cangas del Narcea, aunque residentes en Oviedo. "Se ha hecho muy largo", confesaban el menor y su madre. "Tengo muchas ganas de abrazar a mi padre", confesaba el muchacho. Ellos no pudieron ir a Eslovaquia a visitar al militar. Ahora dedicarán "tiempo a estar juntos". Al Cabo Primero también se le hizo "largo, con mucho trabajo, pero al final ha llegado su fin". Sin embargo, Flórez miró el lado positivo: "Es duro, pero por lo menos no hemos tenido que pasar las Navidades fuera de casa".

El Cabo Primero Flórez rodeado por su mujer, Inés Llanes, y su hijo Bruno. / Luisma Murias

Hubo otros encuentros emotivos, como el vivido por el soldado Alberto Carrera Álvaro y su abuela Margarita Lebrato Cadenas, de La Felguera (Langreo). La mujer confesó entre lágrimas que lo había pasado "muy mal, con mucho miedo". El soldado Carrera dijo que los seis meses había sido "muy trabajados y muy ganados". La misión tuvo sus altibajos, "pero es nuestra vocación, garantizar la seguridad de nuestro país".

Alberto Carrera abraza a su abuela, Margarita Lebrato. / Luisma Murias

El praviano Alberto García Fernández se abrazaba a su padre, Alberto García Suárez. El soldado aseguró que pasó la misión echando de menos a la familia, la novia y los amigos. Encima se perdió el Xiringüelu: "No pasa nada, habrá más años".