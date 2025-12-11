La empresa familiar alerta de la "salida" de empresarios por la fiscalidad y urge cambios en Sucesiones
"Solo quedan diez grandes fortunas tributando en Asturias", advierte Íñigo Cabal, quien vincula la marcha de directivos a la competencia fiscal con los territorios limítrofes
La Asociación de Empresa Familiar de Asturias (AEFAS) ha advertido de que la actual fiscalidad personal está “empujando” a empresarios y contribuyentes de altos ingresos a trasladar su residencia fuera del Principado. Durante su comparecencia sobre el proyecto de Presupuestos de 2026, el presidente de la entidad ha afirmado que “solo quedan 10 contribuyentes que paguen grandes fortunas en el Principado” y ha reclamado una revisión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como la actualización de mínimos y tramos de IRPF.
AEFAS sostiene que la fiscalidad empresarial es homogénea en España, pero no así la personal, y sitúa a Asturias “entre las dos peores” en IRPF y Sucesiones y Donaciones. Esa circunstancia, ha asegurado Cabal, “implica que muchos ciudadanos, incluidos empresarios, opten por desplazarse a otros territorios si pueden”. La asociación vincula este fenómeno con una pérdida de inversiones, población y recaudación futura por IRPF e IVA.
Impacto en recaudación y consumo
Como prueba de la merma de actividad, Íñigo Cabal ha expuesto que la recaudación de IVA por habitante fue en 2023 de 912 euros en Asturias frente a 938 en Cantabria, y que la “capacidad fiscal total por habitante” se situó en 2.864 euros en Asturias y 2.940 en Cantabria, “con tipos más bajos” en la comunidad vecina. La asociación defiende que una fiscalidad personal “más favorable” atraería proyectos, trabajadores y salarios más altos, y “a la larga” elevaría la recaudación por habitante.
La entidad pide, además, actualizar el mínimo exento de Sucesiones, fijado en 300.000 euros, por el efecto de la inflación acumulada desde 2017 (21%), hasta al menos 363.000 euros, y deflactar los tramos del IRPF. AEFAS califica la competencia fiscal de otras autonomías como “muy perjudicial” para Asturias y reclamó “seguir el camino” de las regiones que han reducido tipos.
Cabal fue claro al afirmar que la actual configuración de Sucesiones “está suponiendo una emigración para todo el que puede y la pérdida del arraigo de los más jóvenes”, pese a que este tributo aporta 118 millones dentro de un presupuesto autonómico que ronda los 7.000 millones. La asociación pide “escuchar el clamor” contra el impuesto para “evitar más salidas” de contribuyentes y empresarios.
