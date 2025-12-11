FADE tacha de “oportunidad perdida” el proyecto de Presupuestos de 2026 y pide deflactar el IRPF

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) considera que el proyecto presupuestario del gobierno asturiano para 2026 no aprovecha “en toda su intensidad” la coyuntura económica para reforzar la inversión productiva, por lo que los considera una “oportunidad perdida”. Alberto González, director general de FADE, ha señalado que, aunque las cuentas crecerán casi un 5% respecto al pasado ejercicio, rozando los 7.000 millones, se han incrementado gracias a la recaudación tributaria. Para González, las cuentas son un “peldaño” añadido a una “escalera presupuestaria” que conduce a “un punto crítico”.

González ha subrayado que la recaudación fiscal aumentará un 7,9% hasta aproximarse a los 4.000 millones, y que los 286 millones adicionales explican por sí solos el 87% del crecimiento de las cuentas. “El motor de crecimiento de estas cuentas es el esfuerzo fiscal de los ciudadanos y las empresas. Más impuestos, en definitiva”, ha señalado para añadir que los ingresos del IRPF “se han disparado un 54,7% en solo cuatro años”. “Debemos preguntarnos si la recaudación crece porque somos más ricos o por la falta de corrección de la inflación”, ha apuntado.

También ha reclamado deflactar el impuesto: “No corregir la tarifa autonómica es, de facto, una subida de impuestos encubierta, especialmente para clases medias y bajas”.

La patronal también ha alertado de la existencia de ingresos “con fecha de caducidad” como los fondos europeos MRR, que sostienen partidas clave. Y expresó su temor de que, una vez que desaparezcan, el ajuste merme el gasto inversor.

“Nuestras previsiones son que a partir de 2026 los ingresos públicos caerán o se estancarán”, advirtió. “Este proyecto orienta el presupuesto al gasto corriente, que crece, mientras la inversión real se reduce”, ha señalado.

FADE ha puesto el foco en el gasto de personal, que crece un 5,3% en el año y acumula un 26,5% desde 2022, con 1.463 nuevas plazas previstas. Según su intervención, el empleo público autonómico superó en octubre de 2025 los 47.000 afiliados —un 15% del total de afiliados en Asturias—, tras un aumento “ininterrumpido” desde 2015, situando a la comunidad como la segunda con mayor peso de empleo público tras Extremadura. “¿Más personas y menos tecnología en pleno 2026? Es un contrasentido”, ha remarcado Alberto González.

La patronal cuestiona el retroceso en un 14,7% de la inversión en infraestructuras básicas y transportes, por debajo del 3% comprometido en el Pacto de Concertación Social.

Como elemento positivo, la FADE valora el impulso a la vivienda, sobre todo en rehabilitación, pero ha advertido de que Asturias necesita entre 1.000 y 2.000 viviendas anuales, pidiendo desbloquear suelo y reforzar la colaboración público-privada. Ha recordado que 105,5 millones del programa de vivienda dependen de fondos europeos y planteó qué ocurrirá cuando finalicen.

También ha planteado evaluar ingresos frágiles, como los 33 millones del impuesto a la banca, y reforzar la inversión en I+D+i, promoción económica y las medidas de simplificación administrativa para pymes y autónomos.

FADE concluye que el reto pasa por transformar los ingresos récord en “palanca de futuro” y evitar una “trampa de gasto estructural”, ante la previsión de estancamiento o caída de ingresos a partir de 2026.