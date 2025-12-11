Fuerte respaldo en Europa al plan de Asturias para proteger la siderurgia

El acero necesita medidas más contundentes para mantenerse como una industria de referencia en la Europa comunitaria. El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado, Guillermo Peláez, intervino este jueves ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones para defender el dictamen del Pacto sobre el Acero elaborado por los representantes asturianos. El pleno respaldó por mayoría la posición de defensa del sector siderúrgico, que da empleo directo a más de 5.000 personas en Asturias.

Lo que propone el Principado es que el acero sea competitivo, responsable de la transición energética y, sobre todo, que cuente con autonomía estratégica en un mercado internacional cada vez más diverso y sometido a presiones crecientes por los aranceles de Trump y los bajos precios de terceros países como China o Brasil.

A la propuesta asturiana se presentaron 32 enmiendas. La más debatida fue la de una organización de extrema derecha que exigía el respaldo a la energía nuclear. Finalmente se aprobó una mención a la misma, con el apoyo del Partido Popular Europeo y los socialdemócratas, pero como energía de respaldo y no de futuro, mientras se avanza en otro tipo de energías más limpias. Finalmente, la inmensa mayoría de los miembros del comité respaldaron el informe, que solo tuvo dos votos en contra.

El dictamen del Comité de las Regiones, que es una institución de debate no ejecutiva, será remitido al resto de las instancias comunitarias (Comisión, Parlamento y Consejo) para que sea tenido en cuenta. Paralelamente, el consejero se reunió este jueves con la presidenta del Comité de las Regiones, la húngara Katta Tütto, que quiso escuchar de primera mano las circunstancias de este dictamen, dada la relevancia del mismo. También se reunió con Aleksandra Kordecka, integrante del gabinete del comisario de Mercado Interior de la UE, Stephan Sejourné, que es el encargado de los temas industriales en la Comisión, quien a su vez mantiene una buena sintonía con el presidente del Principado, Adrián Barbón, con el que ya ha mantenido dos encuentros oficiales. Kordecka recogió la opinión del Comité respecto al sector del acero y recibió información sobre la importancia que la industria de los metales tiene en regiones como Asturias. Junto al consejero también participó en los encuentros José Sicre, director de la Oficina Económica de la Presidencia.

Para Peláez el dictamen es "una llamada urgente a actuar". Primero sobre el precio de la energía que suele ser determinante sobre el resultado final del producto. Uno de los mecanismos que, según el dictamen, debería utilizarse es "un arancel al carbono en frontera" de modo que países más laxos en el uso de energías contaminantes no puedan verse favorecidos por unos precios más asequibles frente a las industrias europeas, más exigidas por la normativa medioambiental.

El consejero alertó de la importancia del sector en Asturias con un peso del 15% en el PIB regional y unos 25.000 empleos directos e indirectos. El dictamen pide que las regiones puedan ser oídas cuando se establezcan medidas en esta materia, puesto que la siderurgia es un sector estratégico para muchas de ellas. Y en ese sentido pide que se escuche más su opinión a la hora de determinar las políticas comunitarias sobre esta materia. De hecho, Asturias tuvo que pelear a fondo para encargarse de este dictamen por el que competían otras comunidades de los 27 países. La siderurgia es especialmente relevante en Alemania, Francia, Italia o Bélgica, además de España. n