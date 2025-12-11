Guerra de cifras por la huelga sanitaria en Asturias: el Principado rebaja el seguimiento al 12,49%
El SIMPA y la Plataforma cifran en un 50% el apoyo a la protesta en hospitales, que rebajan al 30 en atención primaria
Ineludible guerra de cifras en cuanto al seguimiento de la huelga convocada por los médicos en Asturias. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, cifró en un 12,49% el seguimiento en general del paro, que para el SIMPA y la Plataforma de Médicos del SESPA es más elevado: un 50% en hospitales y del 30% en atención primaria.
Rubén Díaz, portavoz de la Plataforma, destacó el "importante apoyo" sumado todos estos días hasta este jueves. "Hay que tener en cuenta que por responsabilidad la mitad de los médicos no abandonan a sus pacientes. Estos no son enemigos".
José Antonio Vidal, portavoz del SIMPA, se mostró "muy satisfecho" del seguimiento en el Principado. Recordó que la presión gripal está en aumento en Asturias, lo que disuade "por responsabilidad" a muchos médicos de parar en sus centros de salud y hospitales. "Los pacientes están siendo muy comprensivos, nos entienden. Saben que no se pueden consentir las condiciones de trabajo que tenemos".
La Consejera de Salud ofreció datos sobre el impacto asistencial de los paros. Según Saavedra, que compareció tras la reunión del Consejo de Gobierno, este jueves han parado 440 médicos de algo más de 4.000 que hay en el Principado. En cuanto a la actividad diaria media de una jornada de diciembre, se han realizado el 100% de las colonoscopias previstas; el 75% de las consultas; 91,1% de operaciones en quirófano; 80,6% de TAC; y 86,6% de ecografías.
La Consejera aseguró que todo lo cancelado empezará a reprogramarse después de Navidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador