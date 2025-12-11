Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de cifras por la huelga sanitaria en Asturias: el Principado rebaja el seguimiento al 12,49%

El SIMPA y la Plataforma cifran en un 50% el apoyo a la protesta en hospitales, que rebajan al 30 en atención primaria

Concepción Saavedra.

Concepción Saavedra. / Alicia García-Ovies

Mariola Riera

Alicia García-Ovies

Oviedo

Ineludible guerra de cifras en cuanto al seguimiento de la huelga convocada por los médicos en Asturias. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, cifró en un 12,49% el seguimiento en general del paro, que para el SIMPA y la Plataforma de Médicos del SESPA es más elevado: un 50% en hospitales y del 30% en atención primaria.

Rubén Díaz, portavoz de la Plataforma, destacó el "importante apoyo" sumado todos estos días hasta este jueves. "Hay que tener en cuenta que por responsabilidad la mitad de los médicos no abandonan a sus pacientes. Estos no son enemigos".

José Antonio Vidal, portavoz del SIMPA, se mostró "muy satisfecho" del seguimiento en el Principado. Recordó que la presión gripal está en aumento en Asturias, lo que disuade "por responsabilidad" a muchos médicos de parar en sus centros de salud y hospitales. "Los pacientes están siendo muy comprensivos, nos entienden. Saben que no se pueden consentir las condiciones de trabajo que tenemos".

La Consejera de Salud ofreció datos sobre el impacto asistencial de los paros. Según Saavedra, que compareció tras la reunión del Consejo de Gobierno, este jueves han parado 440 médicos de algo más de 4.000 que hay en el Principado. En cuanto a la actividad diaria media de una jornada de diciembre, se han realizado el 100% de las colonoscopias previstas; el 75% de las consultas; 91,1% de operaciones en quirófano; 80,6% de TAC; y 86,6% de ecografías.

La Consejera aseguró que todo lo cancelado empezará a reprogramarse después de Navidad.

