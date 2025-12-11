Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Por qué el HUCA es referencia a nivel nacional en el tratamiento de tumores digestivos

El centro asturiano cuenta con once ensayos activos, ocho de ellos en fase tres, una etapa fundamental en la búsqueda de nuestros tratamientos

De pie, de izquierda a derecha, Paula Jiménez Fonseca, oncóloga del HUCA y coordinadora del Comité organizador, Fernando Rivero, presidente del Grupo de Tratamento de Tumores Digestivos; Beatriz López, gerente del área sanitaria IV, y Alfredo García Quintana, concejal de Turismo de Oviedo

Xuan Fernández

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) "consolida su liderazgo en la investigación clínica de tumores digestivos", con once ensayos activos, ocho de ellos en fase tres, una etapa fundamental en la búsqueda de nuestros tratamientos, dado que su eficacia se prueba en un gran número de paciente, según informó esta mañana el Principado durante el 33 Simposio Internacional del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), que se celebra en el Calatrava de Oviedo.

Entre los ensayos más relevantes del centro asturiano figuran los proyectos Sequence, en cáncer de páncreas, y CR-Sequence, en cáncer de colon. En ambos casos, el HUCA ha logrado una alta tasa de reclutamiento de pacientes, hasta consolidarse como uno de los centros sanitarios del país que más contribuye en estos estudios.

 Además, el Servicio de Oncología Médica participa en la coordinación nacional de diversos registros de tumores digestivos basados en datos de vida real, como Agamenón (cáncer esofagogástrico), Pantheia (cáncer de páncreas avanzado) y Prometeo (cáncer colorrectal metastásico), que se desarrollan en colaboración con otros hospitales españoles. Por ejemplo, en el registro Agamenon, el HUCA aporta 914 pacientes frente a los 634 del siguiente centro con mayor participación; en Pantheia, recoge resultados de 102 pacientes, frente a los 77 del segundo hospital. 

 "Estos estudios han dado lugar a importantes publicaciones científicas, al tiempo que han contribuido a la mejora del conocimiento y el tratamiento de los tumores digestivos", indica el Gobierno regional.

"En este marco, el HUCA se ha posicionado como el centro con mayor volumen de casos y sobresale por su sólida contribución científica en este campo. Estos resultados reflejan, asimismo, la colaboración activa de los pacientes asturianos en la investigación oncológica", añade el comunicado, que destaca que l"a participación activa en estos ensayos y registros, junto con la colaboración con investigadores extranjeros, reafirma la posición del HUCA como centro de referencia en la investigación y tratamiento de tumores digestivos tanto a nivel nacional como internacional.

Respaldo en Europa al plan del Principado para proteger la industria: "Es una llamada urgente a la acción"

Los motivos por los que mejora la previsión de crecimiento de Asturias (que sigue por debajo de la media de España)

La Cámara de Comercio de Oviedo alerta de riesgos de ineficiencia e insostenibilidad en las cuentas de 2026

Por qué el HUCA es referencia a nivel nacional en el tratamiento de tumores digestivos

FADE tacha de "oportunidad perdida" el proyecto de Presupuestos de 2026 y pide deflactar el IRPF

