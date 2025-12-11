Por qué el HUCA es referencia a nivel nacional en el tratamiento de tumores digestivos
El centro asturiano cuenta con once ensayos activos, ocho de ellos en fase tres, una etapa fundamental en la búsqueda de nuestros tratamientos
El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) "consolida su liderazgo en la investigación clínica de tumores digestivos", con once ensayos activos, ocho de ellos en fase tres, una etapa fundamental en la búsqueda de nuestros tratamientos, dado que su eficacia se prueba en un gran número de paciente, según informó esta mañana el Principado durante el 33 Simposio Internacional del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), que se celebra en el Calatrava de Oviedo.
Entre los ensayos más relevantes del centro asturiano figuran los proyectos Sequence, en cáncer de páncreas, y CR-Sequence, en cáncer de colon. En ambos casos, el HUCA ha logrado una alta tasa de reclutamiento de pacientes, hasta consolidarse como uno de los centros sanitarios del país que más contribuye en estos estudios.
Además, el Servicio de Oncología Médica participa en la coordinación nacional de diversos registros de tumores digestivos basados en datos de vida real, como Agamenón (cáncer esofagogástrico), Pantheia (cáncer de páncreas avanzado) y Prometeo (cáncer colorrectal metastásico), que se desarrollan en colaboración con otros hospitales españoles. Por ejemplo, en el registro Agamenon, el HUCA aporta 914 pacientes frente a los 634 del siguiente centro con mayor participación; en Pantheia, recoge resultados de 102 pacientes, frente a los 77 del segundo hospital.
"Estos estudios han dado lugar a importantes publicaciones científicas, al tiempo que han contribuido a la mejora del conocimiento y el tratamiento de los tumores digestivos", indica el Gobierno regional.
"En este marco, el HUCA se ha posicionado como el centro con mayor volumen de casos y sobresale por su sólida contribución científica en este campo. Estos resultados reflejan, asimismo, la colaboración activa de los pacientes asturianos en la investigación oncológica", añade el comunicado, que destaca que l"a participación activa en estos ensayos y registros, junto con la colaboración con investigadores extranjeros, reafirma la posición del HUCA como centro de referencia en la investigación y tratamiento de tumores digestivos tanto a nivel nacional como internacional.
