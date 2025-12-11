De Langreo a Caravia (pasando por Gijón): las nuevas actuaciones impulsadas por el Consorcio de Aguas
El organismo invertirá casi 30 millones en mejoras de saneamiento y depuración de aguas
Batería de actuaciones para mejorar los sistemas de saneamiento y depuración en diversas cuencas fluviales y estuarios. La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), presidida por la directora general del Agua, Vanesa Mateo, aprobó este jueves intervenciones por valor de casi 30 millones de euros que beneficiarán a distintos municipios, desde Caravia hasta Langreo.
La inversión más elevada, 12,3 millones de euros, irá destinada a la explotación, mantenimiento y conservación de tres sistemas de saneamiento. Por un lado, la red entre la ría de Villaviciosa y Colunga-Caravia, que incluye las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Villaviciosa y Colunga, veintidós instalaciones de bombeo, una instalación de regulación de caudal, un emisario submarino y 36 kilómetros de conectores.
El segundo sistema sobre el que actuarán es el de Ribadesella y La Vega, con sus dos estaciones depuradoras, siete estaciones de bombeo, un emisario submarino y 4,5 kilómetros de conectores.
Por último, la inversión recaerá también en la cuenca alta del río Nalón. En este caso el sistema está integrado por la EDAR de Frieres, veintidós estaciones de bombeo, veintiséis instalaciones de regulación y 60 kilómetros de conectores.
Por otro lado, la comisión también ha aprobado el proyecto para dotar a Pravia de un segundo sistema de alimentación que garantizará el suministro en cualquier época del año y beneficiará a más de 6.400 habitantes. La inversión para tal fin supera los ocho millones de euros.
Las obras prevén instalar 9.460 metros de tubería para conectar la conducción entre Muros de Nalón y el depósito municipal de Pravia. Asimismo, se ejecutarán los ramales hacia los depósitos de Los Cabos y Santianes, que suman algo más de dos kilómetros de tuberías adicionales. El proyecto se ha diseñado previendo la posibilidad de extender en un futuro el suministro hasta el concejo de Salas.
Además, han dado luz verde a la licitación de la renovación integral de la arqueta de Pinzales y del ramal que une esta población con Mareo, en Gijón, por siete millones de euros. En este caso, construirán el edificio y de la infraestructura asociada, así como los sistemas de electrificación y control. Además, se sustituirá un ramal de aproximadamente tres kilómetros, lo que incrementará la seguridad del suministro de agua desde Cadasa a la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA).
Suscríbete para seguir leyendo
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador