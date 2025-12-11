De Langreo a Caravia (pasando por Gijón): las nuevas actuaciones impulsadas por el Consorcio de Aguas

Batería de actuaciones para mejorar los sistemas de saneamiento y depuración en diversas cuencas fluviales y estuarios. La comisión delegada del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), presidida por la directora general del Agua, Vanesa Mateo, aprobó este jueves intervenciones por valor de casi 30 millones de euros que beneficiarán a distintos municipios, desde Caravia hasta Langreo.

La inversión más elevada, 12,3 millones de euros, irá destinada a la explotación, mantenimiento y conservación de tres sistemas de saneamiento. Por un lado, la red entre la ría de Villaviciosa y Colunga-Caravia, que incluye las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Villaviciosa y Colunga, veintidós instalaciones de bombeo, una instalación de regulación de caudal, un emisario submarino y 36 kilómetros de conectores.

El segundo sistema sobre el que actuarán es el de Ribadesella y La Vega, con sus dos estaciones depuradoras, siete estaciones de bombeo, un emisario submarino y 4,5 kilómetros de conectores.

Por último, la inversión recaerá también en la cuenca alta del río Nalón. En este caso el sistema está integrado por la EDAR de Frieres, veintidós estaciones de bombeo, veintiséis instalaciones de regulación y 60 kilómetros de conectores.

Por otro lado, la comisión también ha aprobado el proyecto para dotar a Pravia de un segundo sistema de alimentación que garantizará el suministro en cualquier época del año y beneficiará a más de 6.400 habitantes. La inversión para tal fin supera los ocho millones de euros.

Las obras prevén instalar 9.460 metros de tubería para conectar la conducción entre Muros de Nalón y el depósito municipal de Pravia. Asimismo, se ejecutarán los ramales hacia los depósitos de Los Cabos y Santianes, que suman algo más de dos kilómetros de tuberías adicionales. El proyecto se ha diseñado previendo la posibilidad de extender en un futuro el suministro hasta el concejo de Salas.

Además, han dado luz verde a la licitación de la renovación integral de la arqueta de Pinzales y del ramal que une esta población con Mareo, en Gijón, por siete millones de euros. En este caso, construirán el edificio y de la infraestructura asociada, así como los sistemas de electrificación y control. Además, se sustituirá un ramal de aproximadamente tres kilómetros, lo que incrementará la seguridad del suministro de agua desde Cadasa a la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA).