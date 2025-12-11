Los médicos asturianos, unidos y fuertes: "La huelga indefinida en enero es imparable si no hay acuerdo"

Mientras en Madrid la ministra de Sanidad, Mónica García, mantenía una reunión con el comité de huelga que los médicos mantienen desde el martes en toda España, en Asturias, ante la sede del Sespa, en Oviedo, en torno a un centenar de facultativos se concentró para presionar y forzar a que el Gobierno central se avenga a negociar y a aceptar sus condiciones sobre el futuro estatuto marco que regula su profesión.

"No somos robots, pedimos dignidad" se leyó en las muchas pancartas que portaron los médicos asturianos, convocados en esta ocasión por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), al que secundó la Plataforma de Médicos del Sespa. José Antonio Vidal, secretario general de la primera organización, advirtió: si no hay acuerdo, "la convocatoria de huelga indefinida en enero no la para nadie. Lo lamentamos por los pacientes, pero o detienen esta locura de estatuto o los médicos de toda España no cederán ni un ápice".

Son dos asuntos los principales en la movilización de los médicos: reclaman negociar condiciones propias en el estatuto marco y la eliminación de las guardias de 24 horas, o que éstas sean voluntarias. Vidal mostró sus dudas de que la propuesta de la Ministra de rebajarlas a 17 horas sea viable al no concretar "quién trabaja" en el espacio de tiempo que se dejan de cubrir y si los fines de semana, que son los que tienen fijadas las 24 horas, pasarán a considerarse jornadas ordinarias.

Problemas de salud

"No lo vemos muy razonable. Más de 12 horas de trabajo seguidas está demostrado que provocan fallos, problemas de salud, imposibilidad de conciliación familiar...", abundó el dirigente del SIMPA. Además, defiende la petición de los médicos de negociar unas condiciones propias de la profesión: "Queremos negociar lo nuestro. No es diferir ni entrar en conflicto con el resto de profesionales, sino defender lo nuestro, como responsables con una alta carga de responsabilidad".

Rubén Díaz, portavoz de la Plataforma, defiende como "justas" las peticiones de los facultativos. "Solo pedimos trabajar 40 horas a la semana como en muchas otras profesiones. Y si hay horas extra que se aplique un coeficiente reductor para la jubilación anticipada, porque ahora no cuentan". En opinión de Díaz, la supresión de las 24 horas es "un pequeño avance", si bien defiende que esas guardias sean voluntarias y en general se queden en 12 horas.

Tanto el SIMPA como la Plataforma exhibieron en Oviedo "unidad por un estatuto marco propio". Una unión que se verá esta tarde en la movilización convocada por los segundos, que recorrerá el centro de Oviedo desde la Plaza de España hasta La Escandalera.