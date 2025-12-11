Los motivos por los que mejora la previsión de crecimiento de Asturias (que sigue por debajo de la media de España)
El PIB del Principado crecerá un 2,3% y la tasa de paro descenderá al 8,8%, según la sociedad de estudios de Unicaja
El producto interior bruto (PIB) de Asturias crecerá este año el 2,3%, según las previsiones realizadas por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja. Son dos décimas más de lo estimado hace seis meses al registrarse un comportamiento de la economía regional algo mejor de lo previsto en la primera mitad del año. No obstante, el crecimiento de Asturias seguirá muy por debajo del previsto para el conjunto de España, que será del 2,8%, cinco décimas mayor.
La mejora de la estimación de crecimiento del Principado se apoya, en gran medida, en el consumo privado, dada la favorable trayectoria del empleo, según destaca el informe ‘Previsiones Económicas de Asturias’, que ha sido elaborado por Analistas Económicos de Andalucía.
Para 2026, la tasa de crecimiento de Asturias podría moderarse hasta el 1,6% (1,9% en España), la misma que la estimada seis meses atrás. El informe destaca que es previsible que el crecimiento se ralentice en los próximos trimestres, en un contexto marcado por las tensiones comerciales, que continúan siendo una de las principales fuentes de riesgo para el crecimiento.
La sociedad de estudios de Unicaja estima que, en el promedio de 2025, el número de ocupados crezca un 4,5%, apoyándose, sobre todo, en el crecimiento en el sector servicios y, en menor medida, en la industria. Asimismo, la cifra de parados seguiría reduciéndose, aunque a menor ritmo, dado el incremento de la población activa, lo que situaría la tasa de paro en el 8,8%. Para 2026, se prevé un aumento del empleo del 1,3% y una tasa de paro del 8,6% en el promedio del año, muy por debajo del 10% para el conjunto de España.
Suscríbete para seguir leyendo
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador