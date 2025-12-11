Los motivos por los que mejora la previsión de crecimiento de Asturias (que sigue por debajo de la media de España)

El producto interior bruto (PIB) de Asturias crecerá este año el 2,3%, según las previsiones realizadas por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja. Son dos décimas más de lo estimado hace seis meses al registrarse un comportamiento de la economía regional algo mejor de lo previsto en la primera mitad del año. No obstante, el crecimiento de Asturias seguirá muy por debajo del previsto para el conjunto de España, que será del 2,8%, cinco décimas mayor.

La mejora de la estimación de crecimiento del Principado se apoya, en gran medida, en el consumo privado, dada la favorable trayectoria del empleo, según destaca el informe ‘Previsiones Económicas de Asturias’, que ha sido elaborado por Analistas Económicos de Andalucía.

Para 2026, la tasa de crecimiento de Asturias podría moderarse hasta el 1,6% (1,9% en España), la misma que la estimada seis meses atrás. El informe destaca que es previsible que el crecimiento se ralentice en los próximos trimestres, en un contexto marcado por las tensiones comerciales, que continúan siendo una de las principales fuentes de riesgo para el crecimiento.

La sociedad de estudios de Unicaja estima que, en el promedio de 2025, el número de ocupados crezca un 4,5%, apoyándose, sobre todo, en el crecimiento en el sector servicios y, en menor medida, en la industria. Asimismo, la cifra de parados seguiría reduciéndose, aunque a menor ritmo, dado el incremento de la población activa, lo que situaría la tasa de paro en el 8,8%. Para 2026, se prevé un aumento del empleo del 1,3% y una tasa de paro del 8,6% en el promedio del año, muy por debajo del 10% para el conjunto de España.