Asturias creará una oficina de captación de médicos para luchar contra el déficit de profesionales sanitarios: "No esperaremos a que vengan, saldremos a buscarlos"

Salud readapta su estructura administrativa con la aprobación, en Consejo de Gobierno, de los nuevos decretos que permitirán avanzar en la implantación del nuevo mapa sanitario -fusión de ocho áreas sanitarias en tres- que entrará en vigor a principios del próximo año. La reorganización apuesta por un sistema centralizado, más eficiente, innovador y equitativo que “da un paso más al mirar hacia la sanidad del futuro”.

El nuevo esqueleto sanitario, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, refuerza ámbitos que han cobrado especial protagonismo estos últimos años como la Salud Pública, la Atención Primaria o los cuidados paliativos. Además de aprovechar los avances tecnológicos para sacar el máximo potencial a la telemedicina, la historia clínica electrónica, la Inteligencia Artificial o la gestión en red, lo que permitirá “una sanidad más ágil, accesible y segura”.

En primer lugar, se crea la subdirección de Salud Pública en los servicios centrales del Servicio de Salud del Principado (Sespa), además de una dirección específica en cada una de las nuevas áreas. Esta apuesta, explicó la consejera Concepción Saavedra, implica que "la prevención, la promoción de la salud y la vigilancia epidemiológica dejan de ser un ente lejano para tener una dirección y equipos potentes sobre el terreno, capaz de adaptar las estrategias a las necesidades del terreno”.

El mismo organigrama se repite en la Atención Primaria, para dotarla de “mayor capacidad de gestión, liderazgo y resolución.

Reunión del Consejo de Gobierno. / LNE

Mismos centros y hospitales

Importante será también el papel de la nueva dirección de Atención, Evaluación Cuidado de la Salud, como “figura clave” para la integración de todas las direcciones. “Es una forma de conseguir que el paciente transite por el sistema de una forma fluida, coordinada, asegurando la continuidad de sus cuidados y una visión integral de su salud, lo que es fundamental para los pacientes crónicos”, explicó Saavedra.

Las tres nuevas áreas sanitarias (Occidente, Centro-Suroccidente y Oriente) dispondrán además de una gerencia, en la que se mantendrán las direcciones Económica y de Profesionales, y de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria.

Esta estructura se completará con varios órganos como la dirección de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial, encargada de planificar la asistencia hospitalaria de la zona y de actuar como interlocutora en toda la comarca.

“No eliminaremos ni un solo centro de salud u hospital comarcal, sino que los fortaleceremos, manteniéndolos como un pilar, pero mejor integrados”, insistió Saavedra, quien remarcó que esta reorganización busca un “gestión eficiente y centralizada, sin perder la atención cercana y de calidad”.

Captación de profesionales

El decreto asume también como una función estratégica la lucha contra el déficit de profesionales sanitarios con la creación de una oficina de captación para “diseñar y aplicar de forma proactiva estrategias que hagan que Asturias sea un lugar atractivo para trabajar en sanidad”. “No esperamos a que vengan, salimos a buscarlos”, sentenció Saavedra.

También crearán las unidades de atención integral al paciente paliativo y de gestión de tiempos asistenciales y subdirección central de compras.

En lo que respecta a la estructura de la Consejería de Salud, la novedad está en la creación del Servicio de Acción Comunitaria, que se integrará en la subdirección de Salud Pública. El objetivo es impulsar la participación y la salud comunitaria, fomentando programas y acciones específicas.

La previsión de la Consejería es que el nuevo mapa sanitario esté plenamente activo a finales de marzo. Previamente, deberán aprobar la modificación de la plantilla para adecuarla a la nueva estructuras y se harán las correspondientes convocatorias.