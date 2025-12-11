La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
El destino que amplía la oferta regional estará operativo a partir de mayo de 2026
Asturias ampliará sus conexiones aéreas a partir de la próxima primavera. La compañía irlandesa Aer Lingus anunció este jueves que conectará el Principado con Dublín, un destino que ya había formado parte de la oferta regional a cargo de Ryanair y que el Gobierno quería recuperar durante el concurso de promoción turística que tienen abierto.
Sin embargo, este anunció llega antes de que finalice la presentación de ofertas, puesto que se trata de una decisión exclusivamente comercial y operativa de la aerolínea, que recae en el aeropuerto asturiano por primera vez.
La nueva ruta comenzará a operar el 2 de mayo de 2026 y conectará Asturias con Dublín todos los martes y sábados.
El anuncio llega en un buen momento para las instalaciones aéreas, que prevén superar los dos millones de viajeros en las próximas semanas. Además, el lunes finaliza el plazo para la presentación de ofertas al concurso de promoción.
El Gobierno regional destinará un máximo de tres millones de euros anuales hasta 2028, con posibilidad de prórroga, para el mantenimiento o la captación de un total de diez rutas. Son las siguientes: Londres, París, Bruselas, Lisboa, Roma, Venecia, Ámsterdam, Dublín, Oporto y Milán.
