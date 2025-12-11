Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Óscar Puente y Francisco Álvarez-Cascos, convertidos en “Picapiedras”, para denunciar la “edad de piedra” que supone el peaje del Huerna

Una campaña humorística de Comisiones Obreras retrata a los dos políticos y señala a los “Aucalsaurios”, especie voraz que “atraca a quienes quieren entrar o salir de la tierra astur”

Un &quot;Aucalsaurio&quot;

Un "Aucalsaurio" / CC OO

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El sindicato Comisiones Obreras ha lanzado una campaña en clave de humor para reclamar la supresión del peaje de la Autopista del Huerna (AP-66), que conecta Asturias y León, una infraestructura de pago que deja a Asturias “en la Edad de Piedra”. Para ello ha convertido al ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, y al exministro de Fomento del PP Francisco Álvarez-Cascos en “Picapiedras” frente a la voracidad de los “Aucalsaurios”.

Con difusión en las redes sociales, la campaña incluye un video y varias creatividades ilustradas que señalan a los “protagonistas” de la historia.

Los “Aucalsaurios” son “mercenarios de cola rayada, endémicos del Valle del Huerna, encargados de atracar a quienes quieren salir o entrar de la tierra astur”.

Aucalsaurios

Aucalsaurios / CC OO

El “Picacascos” es un “político paleolítico de cara muy dura, que se alimentaba principalmente de la pesca del salmón y robaba las pieles al resto de su tribu”. Fue el responsable, según Comisiones Obreras, de regalar “a los aucalsaurios el futuro de las tierras astures y leonesas por 50 millones de años”.

Picacascos

Picacascos / CC OO

Finalmente, “Picapuente” es un “político neolítico con malas pulgas, oriundo de Los Zumacales” y “empeñado en que el Noroeste ibérico permanezca en la Edad de Piedra".

Picapuente

Picapuente / CC OO

