Óscar Puente y Francisco Álvarez-Cascos, convertidos en “Picapiedras”, para denunciar la “edad de piedra” que supone el peaje del Huerna
Una campaña humorística de Comisiones Obreras retrata a los dos políticos y señala a los “Aucalsaurios”, especie voraz que “atraca a quienes quieren entrar o salir de la tierra astur”
El sindicato Comisiones Obreras ha lanzado una campaña en clave de humor para reclamar la supresión del peaje de la Autopista del Huerna (AP-66), que conecta Asturias y León, una infraestructura de pago que deja a Asturias “en la Edad de Piedra”. Para ello ha convertido al ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, y al exministro de Fomento del PP Francisco Álvarez-Cascos en “Picapiedras” frente a la voracidad de los “Aucalsaurios”.
Con difusión en las redes sociales, la campaña incluye un video y varias creatividades ilustradas que señalan a los “protagonistas” de la historia.
Los “Aucalsaurios” son “mercenarios de cola rayada, endémicos del Valle del Huerna, encargados de atracar a quienes quieren salir o entrar de la tierra astur”.
El “Picacascos” es un “político paleolítico de cara muy dura, que se alimentaba principalmente de la pesca del salmón y robaba las pieles al resto de su tribu”. Fue el responsable, según Comisiones Obreras, de regalar “a los aucalsaurios el futuro de las tierras astures y leonesas por 50 millones de años”.
Finalmente, “Picapuente” es un “político neolítico con malas pulgas, oriundo de Los Zumacales” y “empeñado en que el Noroeste ibérico permanezca en la Edad de Piedra".
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador