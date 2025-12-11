Óscar Puente y Francisco Álvarez-Cascos, convertidos en “Picapiedras”, para denunciar la “edad de piedra” que supone el peaje del Huerna

El sindicato Comisiones Obreras ha lanzado una campaña en clave de humor para reclamar la supresión del peaje de la Autopista del Huerna (AP-66), que conecta Asturias y León, una infraestructura de pago que deja a Asturias “en la Edad de Piedra”. Para ello ha convertido al ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, y al exministro de Fomento del PP Francisco Álvarez-Cascos en “Picapiedras” frente a la voracidad de los “Aucalsaurios”.

Con difusión en las redes sociales, la campaña incluye un video y varias creatividades ilustradas que señalan a los “protagonistas” de la historia.

Los “Aucalsaurios” son “mercenarios de cola rayada, endémicos del Valle del Huerna, encargados de atracar a quienes quieren salir o entrar de la tierra astur”.

Aucalsaurios / CC OO

El “Picacascos” es un “político paleolítico de cara muy dura, que se alimentaba principalmente de la pesca del salmón y robaba las pieles al resto de su tribu”. Fue el responsable, según Comisiones Obreras, de regalar “a los aucalsaurios el futuro de las tierras astures y leonesas por 50 millones de años”.

Picacascos / CC OO

Finalmente, “Picapuente” es un “político neolítico con malas pulgas, oriundo de Los Zumacales” y “empeñado en que el Noroeste ibérico permanezca en la Edad de Piedra".