Relevo en la patronal hostelera asturiana: Javier Martínez asume la presidencia en sustitución de José Luis Álvarez Almeida

El empresario gijonés Javier Martínez, socio del grupo Gavia, es ya presidente de la patronal hostelera asturiana Otea. Así lo ha ratificado la junta directiva que se celebró este mismo jueves, previa a la tradicional copa de Navidad de la organización.

El relevo en la presidencia de Otea no es una sorpresa, sino que en octubre ya lo anunció el dirigente saliente, José Luis Álvarez Almeida, quien deja el cargo para centrarse en exclusiva en la direción de Hostelería de España. Almeida lidera desde el pasado marzo la patronal nacional, y si bien en un principio se mostró dispuesto a compatibilizar ambos cargos, con el paso de los meses ha optado por dar un paso atrás en Asturias. Semanas atrás se despidió formalmente en público durante la gala anual en la que Otea concede sus premios.

Javier Martínez era hasta ahora uno de los dos vicepresidentes de Otea junto al ovetense Fernando Corral, quien también sonó para el cargo, si bien desde el principio el primero siempre tuvo más opciones, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Los dos han trabajo codo con codo en los últimos años con Almeida, quien fue elegido como presidente de Otea el año pasado. Por tanto, Martínez será presidente hasta 2028, cuando toque celebrar nuevas elecciones, tal y como fijan los estatutos.