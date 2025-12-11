Respaldo en Europa al plan del Principado para proteger la industria: "Es una llamada urgente a la acción"

El Gobierno de Asturias ha logrado esta mañana el respaldo mayoritario del pleno del Comité Europeo de las Regiones al dictamen del Pacto sobre el Acero, donde se recogen una serie de medidas encaminadas a que el sector siderúrgico comunitario cuente con la necesaria autonomía estratégica, sea competitivo y responsable con la transición energética. El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ponente del documento, ha sido el encargado de defender la posición del Principado en la sesión plenaria.

El dictamen se sustenta en varios apartados. El primero es que la siderurgia europea debe contar con una energía “estable, accesible y limpia”. Además, hace una referencia expresa a la puesta en marcha del mecanismo de ajuste en frontera. Es decir, un arancel al carbono, como una herramienta de defensa comercial para proteger al sector europeo de la competencia “desleal” que se produce desde distintos puntos del mundo. Junto a estas cuestiones, Peláez ha precisado que es necesario flexibilizar los mecanismos de descarbonización y reconocer el papel de las regiones a la hora de decidir las políticas. Respecto al último punto, ha puesto en valor que el sector siderúrgico es clave en la economía asturiana, con 25.000 empleos directos e indirectos y un peso del 15% en el PIB autonómico. “El dictamen hace un reconocimiento expresa al papel de las regiones”, ha indicado Peláez durante su intervención.

El consejero de Hacienda ha manifestado que las medidas que se plasman en el dictamen resultan fundamentales para territorios como Asturias, donde la siderurgia tiene un peso esencial en el tejido industrial. “Este dictamen es una llamada urgente a la acción”, comentó. El consejero estuvo acompañado por el director de la Oficina Económica de Presidencia, José Antonio Sicre, que ha trabajado también en esta iniciativa en calidad de experto.