Revuelta de batas blancas en el centro de Oviedo: los médicos salen a la calle para reclamar al Ministerio mejores condiciones laborales

«Mónica, rata, ponte tú la bata». Mónica es la ministra de Sanidad, Mónica García. Lo de «rata» es una expresión coloquial, por lo «tacaña» que, según los médicos, se muestra a la hora de negociar la mejora de sus condiciones en el futuro estatuto marco que regula la profesión en España. Y la bata es la prenda que habitualmente los facultativos lucen a la hora de pasar consulta. Pero este jueves traspasó los muros de hospitales y centros de salud para salir a la calle en Asturias.

Alrededor de 700 batas blancas colapsaron durante unos minutos el centro de Oviedo este jueves por la tarde convocados por la Plataforma de Médicos del Sespa, con el apoyo del Sindicato Médico del Principado de Asturias (SIMPA), y en coordinación con los colegas del resto de España, para reclamar a la Ministra que atienda sus peticiones en el estatuto marco, cuyo borrador rechazan. En líneas generales lo que reclaman es una regulación de la jornada laboral más concreta, no cuatrimestral, para evitar guardias de 24 horas y sesiones maratonianas; también quieren –el SIMPA con más insistencia– un estatuto específico para la profesión al margen del resto del personal sanitario; y que las horas extra coticen o sirvan para adelantar la jubilación.

Movilización la tarde de este jueves por el centro de Oviedo. / Fernando Rodríguez

Todas esas peticiones se resumieron en las múltiples pancartas y lemas que los facultativos asturianos lucieron y corearon durante la movilización de la tarde entre la plaza de España y La Escandalera y también durante la concentración de la mañana ante las oficinas del Sespa, ésta convocada por el SIMPA y secundada por la Plataforma.

La Ministra de Sanidad no fue la única interpelada, sino que los médicos también se refirieron al Presidente del Principado –«Barbón, asómate al balcón» al pasar por la sede de Presidencia– y a la Consejera de Salud, Concepción Saavedra: «Conchita, escucha, ésta es tu lucha».

Concentración ante la sede del Sespa, en Oviedo. / Fernando Rodríguez

Dignidad

Una lucha que los médicos aseguran que es por ellos – «no somos robots, pedimos dignidad»–, pero sobre todo por los pacientes. «Llevo 21 horas trabajando, ¿te hago una cesárea», «no es vocación, es explotación», «médico quemado, paciente maltratado», «paciente, escucha, ésta es tu lucha».

Lo resumió Elena González, portavoz de la Plataforma de Médicos del Sespa justo al inicio de la marcha: «La huelga no nos gusta nada a los médicos. Solo llegamos a este punto cuando las condiciones son terribles y es el caso. Esto es por los pacientes. No podemos atenderles en condiciones sin dormir, necesitamos tiempo para hacerlo bien».

Ambas convocatorias, la de la mañana y la de la tarde, fueron las protagonistas de la tercera jornada de huelga sanitaria que concluye este mismo viernes en Asturias y el resto del país, y que todo apunta, si no hay acuerdo antes –el próximo 17 de diciembre hay prevista una nueva reunión tras el fracaso de las realizadas hasta ahora– que tendrá más réplicas en enero. José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA, advirtió de que si no hay acuerdo, «la convocatoria de huelga indefinida en enero no la para nadie. Lo lamentamos por los pacientes, pero o detienen esta locura de estatuto o los médicos de toda España no cederán ni un ápice».

Negativa

La Ministra García no está por la labor de ceder ante un estatuto específico para los médicos, algo que en la Plataforma de Médicos del Sespa no ven tan indispensable si se recogen las mejoras que reclaman. Así lo expresó el portavoz Rubén Díaz, después de conocerse el fracaso de la reunión matinal en Madrid. «No sé si habrá o no huelga indefinida, nosotros queremos llegar a un consenso y no perdernos en los puntos más conflictivos. Si logramos mejores condiciones dentro del estatuto marco no hay por qué rechazarlas», apuntó.

En el SIMPA exige más. Tal y como expresó José Antonio Vidal, la petición de un estatuto propio no es capricho: «Queremos negociar lo nuestro. No es diferir ni entrar en conflicto con el resto de profesionales como ha querido dejar ver la Ministra, sino defender lo nuestro, como profesionales con una más alta carga de responsabilidad».

La movilización en Asturias está protagonizada por las organizaciones profesionales, si bien partidos como el PP, Vox o Somos Asturies han querido mostrar su apoyo . Durante la mañana se personaron ante el Sespa las diputadas Pilar Fernández Pardo (PP) y Sara Álvarez Rouco (Vox), mientras que a la tarde se pudo ver por la plaza de España, antes de que partiera la marcha, a la diputada Covadonga Tomé (Somos).

Valoración

Ineludible ha sido la guerra de cifras en cuanto al seguimiento de la huelga. La Consejera de Salud cifró en un 12,49% el seguimiento en general del paro, que para el SIMPA y la Plataforma de Médicos del SESPA es más elevado: un 50% en hospitales y del 30% en atención primaria.

Rubén Díaz destacó el «importante apoyo» sumado todos estos días. «Hay que tener en cuenta que por responsabilidad la mitad de los médicos no abandonan a sus pacientes. Estos no son enemigos».

José Antonio Vidal se mostró «muy satisfecho» del seguimiento en el Principado. Recordó que la presión gripal está en aumento en Asturias, lo que disuade «por responsabilidad» a muchos médicos de parar en sus centros de salud y hospitales. «Los pacientes están siendo muy comprensivos, nos entienden. Saben que no se pueden consentir las condiciones de trabajo que tenemos».

La Consejera ofreció datos sobre el impacto asistencial de los paros. Según Saavedra, que compareció tras la reunión del Consejo de Gobierno, este jueves pararon 440 médicos de algo más de 4.000 que hay en el Principado. En base a la actividad diaria media de una jornada de diciembre, se realizaron el 100% de las colonoscopias previstas; el 75% de las consultas; 91,1% de operaciones en quirófano; 80,6% de TAC; y 86,6% de ecografías.