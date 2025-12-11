El SIMPA ve necesarios 1.230 profesionales para suprimir las guardias de 24 horas

"¿Cuánto están dispuestos a pagar por la buena salud de los médicos y facultativos que nos cuidan?", se preguntó ayer retóricamente, en la Junta, José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). Y se respondió él mismo en forma de números de contrataciones de cifras que serían necesarias para "proteger la salud laboral de los médicos sustituyendo jornadas diarias extenuantes, de 17 o 24 horas ininterrumpidas, por un sistema flexible que permita el descanso y la conciliación"; y también para "evitar las listas de espera".

Y he aquí la respuesta: "Los números son escalofriantes: harían falta 810 especialistas hospitalarios, 360 especialistas de Atención Primaria y 60 especialistas más en Salud Mental". En total, 1.230 médicos adicionales. Según Vidal, esas cifras dan la idea de "la sobrecarga de trabajo a la que se somete a los médicos y facultativos en la actualidad".

El secretario general del SIMPA agregó que, aun existiendo disposición a contratar a semejante volumen de facultativos, "tendríamos que competir por ellos con nuestras comunidades autónomas vecinas, e incluso países vecinos, y además adecuarnos a las peculiaridades de nuestra dispersión geográfica".

En el caso de que en el mercado aparecieran tantos médicos, su incorporación supondría, según las estimaciones de José Antonio Vidal, "64 millones de euros más". Y si se aspira a "mejorar las condiciones básicas de los facultativos para alcanzar los estándares europeos", entonces el Gobierno de Asturias debería poner sobre la mesa "otros 216 millones". El secretario general del SIMPA apostilló que esa cuantía global de 280 millones euros "es el precio de tener profesionales, médicos y facultativos, respetados en su salud y en su conciliación".

Vidal realizó este planteamiento en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Parlamento regional para valorar el proyecto de Presupuestos del Principado para 2026 planteado por el Gobierno regional.

"Apostar por las enfermeras"

Helena González Sánchez, miembro de la Plataforma Médicos del Sespa, incidió en que los facultativos "no podemos seguir realizando guardias de 24 horas de forma obligatoria y jornadas ilimitadas que ni siquiera cuentan como tiempo trabajado de cara a la jubilación y que además se pagan por debajo de la jornada ordinaria". Según la portavoz del colectivo de médicos jóvenes, "necesitamos unas condiciones laborales justas y acordes a nuestra responsabilidad, sin tener que sacrificar por ello nuestras vidas". Y acerca de la red de Atención Primaria, Helena González indicó que "se merece cupos adecuados y agendas con tiempo suficiente por paciente para poder dar una asistencia sanitaria de calidad".

Por parte del sindicato CSIF, Felipe Piedra tildó de "prioritario" llevar a cabo "un análisis y una reorganización profunda de la jornada laboral, que permita flexibilidad y facilite la conciliación, con especial énfasis en la jornada complementaria y en las guardias".

Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería de Asturias, apeló a los diputados de la Junta: "Dejen de amagar, pueden apostar por las enfermeras, por enfermeras especialistas, por gestoras de casos, por las enfermeras comunitarias, por la indicación enfermera. No esperen mejores resultados si seguimos apostando por el mismo modelo".

Desde el Sindicato de Enfermería (SATSE-Asturias), su secretaria general autonómica, Belén García, indicó que "es imposible prestar cuidados de calidad sin enfermeras y fisioterapeutas suficientes; y no veo contemplado ningún incremento de plantilla en estas categorías para las residencias en las que se encuentran nuestros mayores".

Por parte de los colectivos de pacientes, Concha Mena, presidenta de la asociación Adafa (de enfermos de alzhéimer), denunció que la insuficiencia de recurso conlleva "recortar horas de talleres, y eso significa hacer daño a los más vulnerables, a las familias".

Desde Asencro, su presidenta, Susana Pérez-Alonso, criticó que los responsables de la Consejería de Salud "no entienden lo que es la participación comunitaria".