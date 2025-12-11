Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera

Tres egresados de la Universidad de Oviedo han sido distinguidos con los Premios Nacionales Fin de Carrera, correspondientes al curso académico 2028-2019, que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, según informó esta mañana la institución académica.

Los tres titulados galardonados son David Roiz del Valle, graduado en Biología (primer premio en la rama de Ciencias), Erik Garabaya, graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas (segundo premio en la rama de Artes y Humanidades) y Hugo Martínez, graduado en Psicología (segundo premio en la rama de Ciencias de la Salud).

"Los Premios Nacionales Fin de Carrera pretenden incentivar y reconocer el rendimiento académico a la excelencia entre los estudiantes universitarios y distinguen a los 170 alumnos que han demostrado un mejor rendimiento académico a lo largo de sus estudios en las distintas áreas del conocimiento", asegura la Universidad.

David Roiz del Valle, primer premio en Ciencias

David Roiz del Valle, graduado en Biología por la Universidad de Oviedo, ha defendido recientemente tesis doctoral en Biomedicina y Oncología Molecular, con la dirección de los doctores Carlos López-Otín y Alejandro Piñeiro Ugalde. Actualmente, trabaja como investigador postdoctoral en el grupo de Genomas, Cáncer y Envejecimiento de la institución académica asturiana, con la supervisión de los doctores José María Pérez Freije y Alejandro Piñeiro Ugalde.

“Me enorgullece y lo siento como un reconocimiento al esfuerzo que dediqué durante mis años de carrera. No solo a estudiar, sino a intentar aprender y formarme todo lo posible, tanto con estancias en el extranjero, gracias a la beca de excelencia de la Fundación María Cristina Masaveu, como a descubrir cómo era el mundo de la ciencia gracias a la colaboración que llevé a cabo durante los cuatro años de carrera con el grupo de profesor Carlos López-Otín”, afirma Roiz del Valle sobre el premio.

David Roiz del Valle recuerda que, cuando acabó Bachillerato, no tenía muy claro qué estudios escoger. “Me gustaba desde la Física hasta la Química y la Biología. Sin embargo, en unas prácticas, descubrí el mundo de la Bioquímica y me entusiasmó entender cómo podía surgir la vida a partir de la química. Por ello, escribí un mensaje al profesor López-Otín para saber qué estudios eran más recomendables para adentrarse en la bioquímica, y él me animó a estudiar Biología”, destaca.

David Roiz Del Valle / Uniovi

Este titulado por la universidad asturiana guarda grandes recuerdos de sus compañeros, varios de los cuales son íntimos amigos suyos. “Tengo que agradecer las enseñanzas de mis profesores durante estos cuatro años y poner en valor a los grandes docentes que hay en la Facultad de Biología de esta universidad, sin los cuales no hubiese llegado a donde estoy”, comenta.

Roiz del Valle reside actualmente en Asturias, pero tiene pensado continuar su formación en el extranjero. “Tengo claro que, a largo plazo, me gusta Asturias como lugar donde vivir, y espero que las instituciones apoyen el desarrollo científico de la región para que haya oportunidades, en empresa o en investigación, y así poder estabilizarme en un futuro aquí”, concluye.

Erik Garabaya, segundo premio en Artes y Humanidades

Erik Garabaya, graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas por la Universidad de Oviedo, ha orientado su trayectoria profesional en EE.UU. donde trabaja actualmente. “Lograr un segundo premio supone una gran satisfacción para mí, una forma de reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación invertidos durante mis cuatro años en el grado. Creo que es una buena manera de incentivar el esfuerzo en las carreras universitarias en España, sobre todo en Humanidades, en donde el trabajo académico de muchos estudiantes no se premia lo suficiente”, comenta este egresado.

Garabaya eligió Lenguas Moderas por recomendación de un amigo. “Siempre me interesaron las lenguas, y vi en ellas la posibilidad de especializarme en lenguas extranjeras distintas al inglés —en mi caso, alemán y portugués—, y así diferenciarme de las personas que solo aprendían inglés de cara a mi futuro profesional”, comenta.

Su paso por la Universidad de Oviedo fue una de las mejores experiencias que ha tenido. “La vida universitaria te hace crecer como persona mucho más que solamente por las asignaturas que cursas. Me sirvió para conectar con personas que han marcado un profundo impacto social e intelectual en mí, tanto compañeros como profesores”, subraya. Este egresado también agradece “las múltiples oportunidades brindadas por la universidad, como movilidades en el extranjero o becas. Cursé un máster y mi doctorado en Oviedo, por lo que la universidad forma parte fundamental de mi trayectoria académica”, añade.

Erik Garabaya / Uniovi

Garabaya no se desligó de la universidad asturiana después de acabar el grado. De hecho, tras cursar el cuarto año de carrera en SUNY New Paltz en Nueva York mediante un convenio, realizó el máster en español como Lengua Extranjera. Posteriormente, fue admitido tanto en el programa de doctorado en Investigaciones Humanísticas como en el convenio de lectorado con la Universidad de Utah, en donde paralelamente completó otro máster y ya orientó su trayectoria profesional hacia EE.UU. En 2023, participó también en la Research Fellowship de la Universidad de Oviedo en la Universidad de Harvard.

Sobre la posibilidad de regresar a Asturias, de momento, no se lo plantea. “Siempre vuelvo a Asturias en las vacaciones para reunirme con mis familiares y amigos, incluyendo a antiguos compañeros de la universidad. También he seguido coincidiendo con profesores por motivos académicos y profesionales, y siempre guardaré la ilusión de regresar en cuanto surja una buena oportunidad. Pero de momento soy feliz fuera del nido”, comenta este egresado.

Hugo Martínez, segundo premio en Ciencias de la Salud

Hugo Martínez, graduado en Psicología por la Universidad de Oviedo, actualmente cursa el último año de residencia en Psicología Clínica en Asturias. “Es un reconocimiento simbólico a los esfuerzos por aprender a lo largo de mi periodo universitario. Me hace mucha ilusión, a pesar de que haya pasado tanto tiempo”, comenta este egresado sobre el premio. Martínez eligió Psicología en una decisión de última hora. “No había pensado en ella hasta finales del último curso de Bachillerato. En aquel momento, atravesaba una etapa personal difícil y comenzó a llamarme la atención la Psicología. Al final, dejé de lado mi opción principal de entonces –Química-- y me decanté por querer conocer cómo funcionaba la conducta”, indica este egresado

Martínez guarda un recuerdo muy especial de su etapa universitaria, tanto en el plano personal como en el académico. “Las clases de profesores como José Carlos, Errasti y Marino fueron especialmente valiosas, y muchos de los aprendizajes de entonces siguen constituyendo, a día de hoy, parte de las bases conceptuales desde las que miro y pienso la clínica”, añade.

Al terminar el grado, este premiado dejó Asturias para cursar un máster en Madrid, que coincidió con la pandemia. Después, regresó al Principado para preparar el PIR y consiguió plaza en la comunidad autónoma, donde cursa ya el último año de la residencia.