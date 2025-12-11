Los trabajadores extranjeros, una oportunidad para la escasez de personal en el sector servicios

El sector de los cuidados afronta un reto importante en los próximos años, derivado del acusado envejecimiento poblacional y agravado por la falta de personal, que ha llevado a las empresas a poner el foco en el otro lado del charco. La contratación internacional se ha convertido en una oportunidad para sectores como el sanitario o la atención a los mayores, como quedó de manifiesto en el foro ‘El mercado laboral del sector de los cuidados de larga duración en Asturias’, organizado por el Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado y Envejecimiento Activo (CECOEC) en la Cámara de Comercio de Oviedo.

“La falta de personal es un problema, más aún si tenemos en cuenta no solo la situación actual de claro envejecimiento de la población asturiana, sino que las perspectivas que tenemos en el futuro es que vaya a más, es decir, que se cronifique de una forma bastante más severa”, explicó David Olay, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo.

El Observatorio del Territorio de la institución académica está preparando el informe ‘El perfil de los profesionales del cuidado en Asturias’, que pretende ser una radiografía detallada de quienes trabajan en este ámbito en la región y de las necesidades presentes y futuras del mismo atendiendo a este escenario.

Una primera ojeada a los datos recopilados refleja esa falta de personal, así como la necesidad de reconocer una profesión que es “muy vocacional”. El sector “necesita ese refuerzo para que los trabajadores se sientan reconocidos, afianzados y sea un ámbito laboral sólido, solvente”, añadió Olay.

También plantea, entre sus primeras propuestas, la búsqueda de personal fuera de territorio español. Una posibilidad cada vez más extendida entre las empresas. Precisamente, la asociación Accem dio a conocer la ‘Guía para la contratación de personas no comunitarias’.

La abogada del servicio jurídico, Carmen Fernández, explicó que esta guía pretende ser “una herramienta lo más práctica posible para facilitar el conocimiento del procedimiento de contratación” y así favorecer la contratación de personas extranjeras.

15% de trabajadores extranjeros en España

España cuenta actualmente con un 15 por ciento de trabajadores extranjeros y se estima que en los próximos cinco o diez años se jubilen un tercio de las personas que actualmente están en su etapa laboral. “Parece que en los próximos años, debido a la baja natalidad, la pérdida de vocación-oficio, la falta de relevo generacional, pues pueda haber un incremento en la llegada de trabajadores de terceros países en España”, apuntó Diego Carvajosa, CEO de Talento Grupo Internacional.

La compañía se dedica a poner en contacto a empresas con trabajadores extranjeros. Hasta el momento, han incorporado más de 3.000 trabajadores a España, en 38 provincias y en más de 200 empresas. En Asturias, rondan los 200 trabajadores, especialmente en áreas como la logística, transporte, sector industrial y el metal.

Una parte importante de la jornada estuvo destinada a una reflexión conjunta que contó con la participación de la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez; la directora gerente del Sepepa, Begoña López; la presidenta de la Federación de Concejos de Asturias, Cecilia Pérez; y el director del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Asturias, David González.

Las intervenciones permitieron abordar, desde diversas perspectivas, los retos laborales del sector y la necesidad de reforzar la red de cuidados en el Principado.