UGT respalda el carácter social y expansivo del presupuesto del Principado para 2026

Mar Celemín valora el aumento de cuantía hasta casi 7.000 millones, y destaca los avances en progresividad fiscal y cohesión social

Mar Celemín.

Mar Celemín. / LNE

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

UGT Asturias respalda el proyecto de ley de presupuestos regionales de 2026, que el Gobierno del Principado incrementa el 4,7% hasta rozar los 7.000 millones de euros. Mar Celemín, secretaria de Política Sindical de UGT, subrayó que las cuentas se elaboraron sobre un escenario de crecimiento avalado por la AIReF y que incorporaron cambios tributarios orientados a reforzar la progresividad y la redistribución de la renta en favor de las clases trabajadoras.

Celemín afirmó que el proyecto presupuestario mantiene el “marcado carácter social” de ejercicios recientes y lo encuadró en el cumplimiento de derechos constitucionales. Destacó que la inversión social alcanza el 66,3% del presupuesto consolidado; que la sanidad concentra el 36,7% de los recursos y registra un alza superior al 6%, mientras que la educación absorbe el 16,8%, con un crecimiento cercano al 8% para atender compromisos del Pacto Educa, la ampliación de la red de escuelas y una dotación de 198 millones para la universidad pública.

En políticas de derechos y bienestar, UGT destacó el refuerzo del Sistema Asturiano de Garantías de Derechos y Prestaciones, con más de 67 millones, y el incremento de los programas dirigidos a personas vulnerables, con especial atención a dependencia y discapacidad.

Vivienda, empleo e inversión productiva

La central sindical situó la vivienda como uno de los ejes: 187 millones (un 20% más) para ayudas y proyectos, el objetivo de sumar 1.500 viviendas públicas de alquiler asequible al final de la legislatura y la puesta en marcha del programa “Alquilámoste” con un millón de euros. Celemín vinculó estas medidas a la emancipación juvenil —recordó que ese hito sucede a una edad media de 30 años en España—, la atracción y retención de población y la estabilidad de las trayectorias vitales.

En la vertiente productiva, Celemín resaltó que el presupuesto contempla 1.081 millones en inversión y un aumento del 4,6% en el conjunto de políticas de empleo, promoción económica e I+D+i. Señaló que el Servicio Público de Empleo dispone de casi 161 millones para mejorar la empleabilidad y reducir el paro, mientras que la investigación y el desarrollo tecnológico suman cerca de 67 millones. Destacó, asimismo, los incrementos destinados a sectores como turismo y comercio, con aumentos del 7,5% y del 4,6%, respectivamente.

UGT ha resaltado el refuerzo de recursos humanos en la Administración regional con 1.523 nuevas plazas en 2026, así como las partidas para prevención de incendios y fortalecimiento del sistema de emergencias.

TEMAS

