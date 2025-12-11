Unánime diagnóstico de los colectivos agrarios: "La Consejería no funciona"

La consejería de Medio Rural fue blanco de las críticas de los colectivos agrarios y ganaderos en la sesión de comparecencias parlamentarias para analizar el proyecto presupuestario del Gobierno. Prácticamente todos los actores implicados en el sector (ganaderos, empresas forestales, veterinarios, colectivos cinegéticos, transportistas y criadores de razas autóctonas) concidieron en un diagnóstico. Por un lado, el relevo generacional del campo asturiano está en jaque, con explotaciones familiares envejecidas y jóvenes que se quedan fuera de unas ayudas que llegan tarde y mal; por el otro, la sensación de "agonía y abandono". En definitiva, expresaron la sensación de que "la consejería no funciona" y urgieron un giro político del Gobierno.

Las críticas se focalizaron en la consejería que encabeza Marcelino Marcos Líndez, a la que los comparecientes acusaron de mala gestión e incapacidad de gestión: "Si incrementan el presupuesto, pero no se paga, no tenemos nada", afirmó David Pérez, de Coag. "La consejería es ahora mismo una consejería de políticos desamparados", llegó a aseverar Ramón Artime, de Asaja, quien calificó de "prepotente" al consejero. En su análisis, Artime, reconocido dirigente local del PP, llegó a asegurar que "el mejor consejero de Medio Rural que he conocido en todos mis años era de Izquierda Unida", en referencia a Aurelio Martín, quien ocupó el cargo entre 2008 y 2011.

Muy concreta ha sido la crítica de los criadores de razas autóctonas, que denunciaron el paso de convenios estables y ayudas nominativas a un sistema de concurrencia competitiva. Y más allá del modelo de las ayudas, el reproche ha estado en los plazos de la administración. "Si la convocatoria de las ayudas sale en mayo, ¿qué hago desde enero? ¿Estoy parado? ¿Póngolo yo?", llegó a preguntarse Manuel Pravia, presidente de Acoxa (Asociación de Criadores de Oveja Xalda).

Jorge Fernández, de URA, puso en duda la vigencia del pacto social por el medio rural "si recoge los mismo problemas que hace diez años", y cuestionó el liderazgo político de la cúpula de la consejería, así como la efectividad de las acciones relacionadas con el control de la fauna salvaje o la vigilancia de las enfermedades de la cabaña ganadera. Para URA, la sensación de desatención que refleja el campo asturiano no es una cuestión económica sino de "falta de voluntad".

Ya en el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, Luis Venta, del PP, llegó a ofrecer sus votos para enmendar las partidas relativas a los colectivos de criadores de razas autóctonas, tras los reproches que escuchó la portavoz de IU, Delia Campomanes, "Esto son matemáticas, con 23 votos sale", dijo Venta a la diputada de la coalición que forma parte del Gobierno. El diputado del PP fue especialmente beligerante con la externalización de los análisis de laboratorio en sanidad animal.

La portavoz de Vox, Carolina López, llegó a criticar que "mientras el campo agoniza y pide gestión" el Gobierno regional haya incrementado en tres años las partidas destinadas a la dirección general de derechos LGTBI, "con 3,4 millones para la compra de preservativos, lubricantes y descensos en canoa".

Trabas en minería.

También compareció en la misma sesión el geólogo José Antonio Sáenz de Santamaría, quien cuestionó las trabas administrativas a proyectos mineros como la mina de Salave ("la mayor reserva de oro y cobre de la Europa Occidental" o la exploración en Peñamayor. "Estamos llegando al límite de prohibir el conocimiento de nuestros recursos minerales, que es algo que se reconoce en la Constitución", recalcó.