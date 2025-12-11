Venezolanos en Asturias viajan a Oslo en apoyo de Corina Machado: "Dadas las circunstancias, es comprensible su ausencia"

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad". Esta fue la sentencia que pronunció ayer Ana Corina Sosa, la hija de la opositora venezolana María Corina Machado, en la gala del Premio Nobel de la Paz 2025, una ceremonia a la que la galardonada, finalmente, no pudo acudir. Tanto el discurso de su hija como el resto de los instantes vividos en la gala celebrada en Oslo emocionaron especialmente a los numerosos venezolanos que se dieron cita en la capital de Noruega, entre los que estuvieron los residentes en Asturias Indirath Coronado, Juan Pablo García y Lizbeth Perugini.

Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado, recibiendo el Nobel de la Paz, ayer, en Oslo, con una imagen de su madre a la derecha. / Associated Press

La entrega del prestigioso galardón, y todo lo que le rodea, generó un carrusel de emociones entre quienes se desplazaron hasta Oslo y también a todos los que siguieron lo que allí iba sucediendo. Indirath Coronado, Juan Pablo García, Lizbeth Perugini y Marcia Cubillo lo vivieron de cerca. Después de completar a lo largo del martes varios vuelos que les llevaron hasta la capital del país nórdico, estos venezolanos residentes en Asturias se despertaron con la ilusión de ver a María Corina Machado recibiendo el Nobel de la Paz.

Venezolanos viendo la gala en la capital noruega. / .

La duda de si eso iba a suceder "siempre estuvo ahí", tal y como afirmó Coronado, muy emocionada, después de disfrutar del discurso de la hija de la opositora desde una gran pantalla que se colocó a escasos metros del ayuntamiento de Oslo. "Ha sido increíble. La ha dejado en muy buen lugar", afirmó la coordinadora de Vente Venezuela en Asturias.

Más allá de las palabras mencionadas anteriormente, Ana Corina Sosa también rendió homenaje a "los héroes de Venezuela, a los presos políticos y a los líderes del mundo que nos acompañan y defienden nuestra causa". La hija de Machado recordó en la ceremonia que su madre suma ya 16 meses en la clandestinidad, una situación a la que llegó después de que Edmundo González Urrutia, según consenso generalizado, ganase las elecciones a Nicolás Maduro pero sin que este aceptara el resultado. Precisamente, el presidente del Comité del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, también fue muy crítico con el régimen de Nicolás Maduro y su "fuerza bruta".

Mientras tanto, según aseguró el diario estadounidense "The Wall Street Journal", María Corina Machado pudo huir de manera clandestina desde Venezuela hasta la isla caribeña de Curazao en lancha y con el apoyo de Estados Unidos. Previamente, la opositora había indicado a la organización de los premios que iba a tratar de estar presente en la ceremonia. Por el momento, todavía se desconoce si finalmente María Corina Machado podrá llegar a la capital de Noruega en las próximas horas para agradecer y celebrar el galardón.

Quienes sí festejaron durante toda la jornada de ayer fueron los venezolanos que llenaron las calles de Oslo. Desde allí, Indirath Coronado resumía que "esto está siendo toda una fiesta". "Estamos reunidos todos los venezolanos con un solo corazón. Esta experiencia supone mucho para nosotros, ya que hay paisanos ‘regados’ por todo el mundo y muchos hemos decidido encontrarnos aquí hoy", comentó Coronado, quien agregó que "nos entusiasmaba que ella pudiera estar aquí, pero dadas las circunstancias entendemos que no pudo venir".

Estos venezolanos residentes en el Principado tienen programada su vuelta a Asturias para este viernes. "Queríamos representar a los venezolanos que vivimos en Asturias. Es una satisfacción y un orgullo haber estado presentes", comentaron, antes de que añadir que confían en que la normalidad regrese a su país. "Tardará lo que tenga que tardar, pero lo vamos a conseguir. Sabemos que estamos en el lado correcto", zanjaron.