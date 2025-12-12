Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Aeropuerto de Asturias, en pleno despegue hacia los dos millones de pasajeros

Las instalaciones del Principado arrojan cifras de balance históricas a punto de acabar uno de sus mejores años en cuanto a conexiones aéreas

Aeropuerto de Asturias.

Aeropuerto de Asturias. / AGF

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

El Aeropuerto de Asturias registró 1.895.254 pasajeros entre los meses de enero y noviembre, lo que representa un incremento del 3,1% con respecto al mismo periodo de 2024 y lo sitúa como los mejores once primeros meses de la historia de la infraestructura asturiana, según el balance de tráficos que ha hecho este viernes su gestor, Aena, dependiente del Ministerio de Transporte.

De los 1.890.455 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 1.462.726 lo hicieron con origen o destino nacional (un 2,6% más), mientras que 427.729 correspondieron a tráfico internacional (un 4,9% más).

Sobre el movimiento de aeronaves, durante los once primeros meses del año se operaron en el aeropuerto un total de 14.542 despegues y aterrizajes, lo que representa un 1,9% más que en 2024.

Tipo de vuelos

De esas operaciones, 13.774 tuvieron carácter comercial: 10.480 fueron vuelos domésticos, con origen o destino en alguna ciudad española (un 2% más), mientras que 3.294 fueron conexiones con el extranjero (un 2,1% más).

Durante el mes de noviembre, 152.164 pasajeros utilizaron las instalaciones del Aeropuerto de Asturias, un 7,1% más que en el mismo mes de 2024, por lo que es el mejor noviembre por número de usuarios.

El aeródromo consolida uno de sus mejores años en cuanto a conectividad. El Gobierno regional tiene previsto destinar un máximo de tres millones de euros anuales hasta 2028, con posibilidad de prórroga, para el mantenimiento o la captación de un total de diez rutas. Son las siguientes: Londres, París, Bruselas, Lisboa, Roma, Venecia, Ámsterdam, Dublín, Oporto y Milán. El vuelo de Dublín se recuperará a partir del próximo mes de mayor gracias a la compañía irlandesa Air Lingus.

